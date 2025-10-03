„Rząd Niemiec już teraz powinien wypłacić odszkodowania żyjącym polskim ofiarom II wojny światowej, których z każdym tygodniem jest coraz mniej - napisał niemiecki dziennik „Die Welt”. Dziennik odniósł się do wywiadu, którego szef niemieckiego MSZ Johannes Wadephul udzielił „Gazecie Wyborczej”. Minister podkreślił, że rząd federalny powinien dokładnie przeanalizować możliwości pomocy dla ocalałych ofiar. Warto uświadamiać Niemcom, że ich odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do zadość uczynienia ofiarom, bo zamordowanym nie można już niczego dać. Berlin powinien zapłacić także za rabunki i planowe zniszczenia, które pozbawiły całe pokolenia Polaków możliwości rozwoju.
Szef niemieckiej dyplomacji Wadephul zaznaczył, że Niemcy ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej i za wspólną europejską przyszłość w bezpieczeństwie, wolności i dobrobycie.
Na pierwszy rzut oka brzmi to słusznie. Ale co to konkretnie oznacza?
— pyta „Die Welt”.
Problemem jest to, że wypowiedź Wadephula odpowiada linii rządów kanclerz Angeli Merkel: Niemcy ponoszą moralną odpowiedzialność wobec Polski, ale kwestia reparacji została prawnie zamknięta
— skomentował dziennik. W opinii „Die Welt” każdy, komu leży na sercu sprawiedliwość historyczna i pojednanie niemiecko-polskie, musi poprzeć ideę zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie. Niemiecki dziennik próbuje umyć ręce i twierdzi, że nie chodzi o wypłatę reparacji w wysokości bilionów euro, ale o uznanie cierpienia - zaznaczono.
Byłyby to emerytury dla 30-50 tys. ocalałych z obozów koncentracyjnych i gett, dla byłych robotników przymusowych i powstańców
— dodano w artykule.
Niemcy powinni odpowiedzieć za morderstwa, rabunek, wyzysk i planowe niszczenie Polski
Niemiecki „Die Welt” próbuje zmienić akcenty dyskusji publicznej w kwestii odpowiedzialności materialnej Niemców za wyrządzone nam krzywdy i straty. Podkreśla, że Niemcy powinny już teraz zapłacić wspomniane odszkodowania ofiarom, ponieważ z każdym tygodniem żyjących polskich ofiar II wojny światowej jest mniej.
Od lat Berlin i Warszawa rozmawiają o odszkodowaniach dla ocalałych. Krążą liczne pogłoski o tym, która strona ponosi winę za impas w tej sprawie. Rząd Niemiec nie powinien się tym zatrzymywać, ale odejść od swojej starej, dobrze znanej formuły
— twierdzą niemieccy dziennikarze.
Niemcy próbują zmienić narrację o swojej odpowiedniości
W przyjętej 14 września 2022 r. uchwale posłowie wszystkich klubów stwierdzili, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za straty spowodowane przez państwo niemieckie w wyniku agresji na Polskę i okupacji w latach 1939–1945, ani zadośćuczynienia za krzywdy jej obywateli. Sejm wezwał rząd Niemiec do przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej i finansowej odpowiedzialności za skutki wojny rozpętanej przez III Rzeszę Niemiecką. Specjalny raport polskiego wielu ekspertów, który powstał pod egidą polskiego rządu, wskazał sumę należnych reparacji na 6,2 bln zł, jako bardzo ostrożne szacunki.
Podczas swojej pierwszej wizyty w Berlinie we wrześniu prezydent Karol Nawrocki ponowił żądanie wypłaty reparacji wojennych i zapowiedział powołanie zespołu, który zajmie się tą kwestią. Zaproponował także, aby Niemcy sfinansowali w zakup sprzętu wojskowego w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, jako początek spłaty należnych Polsce reparacji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podtrzymał jednak błędne stanowisko Angeli Merkel i Olafa Scholza, że kwestia reparacji jest zamknięta oraz prawnie uregulowana.
W lipcu 2024 r. podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie kanclerz Olaf Scholz także próbował zmienić sposób dyskusji o niemieckiej odpowiedzialności Za okupację i wojnę. Zapowiedział wsparcie dla osób ocalałych z czasów niemieckiej okupacji. Szczegóły tej inicjatywy wciąż nie zostały podane.
koal/PAP
