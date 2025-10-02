Niemiecki Prokurator Generalny nakazał zatrzymanie trzech podejrzanych o przynależność do islamistycznej organizacji terrorystycznej Hamas. Jak donosi „DW”, zarzuca im się nabywanie broni, której mieli użyć do ataków na instytucje żydowskie.
Wczorajsze zatrzymania miały miejsce w jednej z berlińskich dzielnic. Przeprowadzono także przeszukania w Lipsku. Podejrzani zatrzymani to 36-letni Niemiec pochodzenia libańskiego, 43-letni mężczyzna urodzony w Libanie o nieznanej narodowości oraz 44-letni Niemiec pochodzenia syryjskiego. Dziś prokuratura złożył wnioski o ich aresztowanie.
Podejrzani mieli być zagranicznymi operatorami islamistycznej organizacji terrorystycznej Hamas, którzy na terenie Niemiec kupowali broń: karabin Kałasznikow, pistolety i amunicję. Do organizacji mieli należeć przynajmniej od lata tego roku.
Broń miała być używana przez Hamas do zamachów na izraelskie lub żydowskie instytucje w Niemczech
— czytamy w komunikacie federalnej prokuratury.
Zagrożenie było konkretne
Służby skonfiskowały broń i amunicję.
Kilka miesięcy temu podejrzany o terroryzm, znany nam z kontaktów z Hamasem, wjechał do Niemiec. Od tego czasu osoba ta jest obserwowana i w tym czasie poprzez podejmowanie kontaktów próbowała uzyskać odpowiednią broń i amunicję w celu przeprowadzenia ataku
— oświadczył minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt.
Zakładamy, że to zagrożenie było konkretne
— twierdzi Dobrindt i dodaje, że Niemcy nie są „bezpieczną przystanią dla terroryzmu”.
Cofnięcie obywatelstwa
Do prawy odniosła się także niemiecka minister sprawiedliwości Stefanie Hubig.
Jeśli zarzuty się potwierdzą, będzie to bardzo poważna sprawa. W każdym razie jedno jest jasne: życie żydowskie w Niemczech jest zagrożone
- uważa Hubig.
Jak informuje „DW” po aresztowaniu trzech podejrzanych o terroryzm z Hamasu, coraz głośniej mówi się o ułatwieniu cofnięcia niemieckich paszportów osobom posiadającym podwójne obywatelstwo. Obywatelstwo niemieckie można utracić już dziś, jeśli ktoś bierze udział w operacjach bojowych organizacji terrorystycznej za granicą, wyjaśnił w gazecie „Handelsblatt” polityk CDU Alexander Throm.
