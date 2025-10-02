Na profilu Global Sumud Flotilla Commentary pojawił się nagranie, na którym widać, jak izraelskie wojsko przejmuje jeden ze statków, które płyną z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
Zmierzająca do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla z pomocą humanitarną Global Sumud została w nocy otoczona przez izraelską marynarkę wojenną. Część łodzi przechwycono, zatrzymując ich załogę. Cztery osoby z polskiej delegacji - w tym poseł KO Franciszek Sterczewski - są wśród zatrzymanych.
Sterczewski powinien pokryć koszty ewakuacji?
Do sprawy odniósł się dziś wicepremier Radosław Sikorski.
MSZ wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Rosja, Białoruś, Iran biorą obywateli innych krajów za zakładników. Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje. My nie mamy obywateli tych państw na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność
— powiedział podczas konferencji prasowej w Gdyni.
Głos zabrał również rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawsze informuje o krajach, w których Polacy nie powinni się pojawiać, jeśli jest to dla nich niebezpieczne. Rzeczywiście jest to jakiś problem, bo wielu Polaków nie słucha tych komunikatów. Dlatego warto się zastanowić, czy nie obciążać kosztami takich osób, które muszą być ewakuowane przez nasze służby dyplomatyczne z krajów objętych konfliktem
— powiedział na antenie Polsat News.
Nagranie z abordażu izraelskiego wojska
W sieci pojawiło się nagrania, na którym widać, jak na jedną z łodzi, która płynęła w stronę Gazy, wchodzi izraelskie wojsko.
PRZECHWYCENIE: Siły izraelskie dokonały nielegalnego abordażu statku Oxygono należącego do Flotylli oraz innych jednostek na wodach międzynarodowych. Transmisje na żywo i łączność są przerwane, a status osób na pokładzie jest nieznany. Rządy muszą domagać się ich bezpieczeństwa i uwolnienia
— opisuje Global Sumud Flotilla Commentary.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Sterczewski porwany? Sikorski: MSZ wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. „Powiem brutalnie…”
— MSZ uspokaja ws. Global Sumud Flotilla: Obywatele Polski są bezpieczni i nikt z nich nie ucierpiał. „Monitorujemy sytuację”
— Wszystkie statki, którymi płynęli do Strefy Gazy członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane. Do celu nadal płynie 29 jednostek
— Izrael przechwytuje jednostki międzynarodowej flotylli płynącej do Strefy Gazy. „Poseł Franciszek Sterczewski został porwany”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742086-abordaz-izraelskiej-armii-na-jednostke-flotylli-dla-gazy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.