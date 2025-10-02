„Hakerzy zaatakowali serwery różnych łotewskich instytucji publicznych” - przekazała agencja LETA, powołując się na informacje państwowego radia i telewizji. Trwają prace nad przywróceniem działania stron internetowych telewizji, ministerstw, urzędu premiera, urzędu podatkowego i władz lokalnych po ataku DDoS (distributed denial of service).
Atak DDoS jest przeprowadzany jednocześnie z wielu komputerów (najczęściej przejętych wcześniej przez boty). Komputery zalewają atakowany obiekt masą zapytań lub danych, a w rezultacie spowalniają lub blokują usługę.
Przed miesiącem łotewscy urzędnicy odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo alarmowali, że hakerzy powiązani z Rosją i Białorusią coraz częściej atakują strony internetowe łotewskiego rządu oraz infrastrukturę krytyczną
— przypomniał portal The Record, zajmujący się cyberbezpieczeństwem.
Celem ataków utrudnienie dostępu do stron
Baiba Kaskina, szefowa łotewskiego zespołu reagowania na zagrożenia cybernetyczne (CERT), wyjaśniła wówczas, że celem ataków nie jest kradzież poufnych danych, lecz utrudnienie dostępu do stron internetowych.
Według Kaskiny w sierpniu tego roku liczba ataków wzrosła i prawdopodobnie ma to związek z nowym pakietem pomocy łotewskiej dla Kijowa, który obejmuje drony i systemy obrony powietrznej.
Zdaniem szefowej CERT rosyjskie ataki na Łotwę i inne państwa bałtyckie są częścią wojny hybrydowej, której celem jest „wywołanie paniki w społeczeństwie i podważenie zaufania do instytucji państwowych”.
Czasami my wygrywamy (w tej wojnie), a czasami oni
— powiedziała Kaskina i dodała, że awarie strony internetowej są niską ceną za wspieranie walki Ukrainy o wolność.
tt/PAP
