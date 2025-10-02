Cztery osoby zostały ranne w ataku pod synagogą w Manchesterze. Policja postrzeliła domniemanego sprawcę, który najpierw wjechał w ludzi, a potem zaatakował nożem.
Policja poinformowała, że „nie ma żadnego zagrożenia dla społeczeństwa” i że trwa śledztwie w związku z zaistniałym incydentem. Wyjaśniła też, że na miejscu zdarzenia słychać było „głośny hałas”, gdy specjaliści wchodzili do pojazdu podejrzanego. Odbyło się to przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Ściągnięto patrol saperski.
Służby otrzymały rano zgłoszenie o samochodzie, który kierował się w stronę przechodniów przed synagogą Heaton Park Hebrew Congregation w dzielnicy Crumpsall, w północnej części miasta. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że auto wjechało w ludzi; okazało się też, że jeden mężczyzna został pchnięty nożem.
Rząd zwiększy ochronę synagog
Brytyjski rząd zapowiedział, że w związku z tym incydentem zwiększy ochronę synagog w całej Wielkiej Brytanii.
Do ataku doszło w Jom Kipur – najświętszym dniu w żydowskim kalendarzu religijnym. W tym dniu duża liczba Żydów uczęszcza do synagog oraz pości.
Do zdarzenie doszło w momencie, gdy w synagodze trwało poranne nabożeństwo modlitewne.
Atak traktowany jako akt terroru
Atak na synagogę w Manchesterze jest obecnie traktowany jako akt terroru
— poinformował dziś Laurence Taylor, zastępca komisarza policji ds. zwalczania terroryzmu w Wielkiej Brytanii, w oświadczeniu wydanym przed siedzibą Scotland Yardu w Londynie.
Policja podała, że w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie dokonano dwóch zatrzymań.
