Cztery osoby zostały ranne w ataku pod synagogą w Manchesterze. Policja postrzeliła domniemanego sprawcę, który najpierw wjechał w ludzi, a potem zaatakował nożem.
Policja poinformowała, że rano otrzymała zgłoszenie o samochodzie, który jechał w kierunku przechodniów pod synagogą Heaton Park Hebrew Congregation w dzielnicy Crumpsall. Na miejscu stwierdzono, że jeden mężczyzna został pchnięty nożem.
Strzały policji
Policjanci oddali strzały, ranna została jedna osoba.
Na miejscu zdarzenia ratownicy udzielili pomocy osobom postronnym, w tym czterem osobom, które odniosły obrażenia zarówno w wyniku zderzenia z pojazdem, jak i rany kłute. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie.
xyz/PAP
