Dramat w Manchesterze! Cztery osoby ranne po ataku nożownika pod synagogą. Domniemany sprawca postrzelony przez policję

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mapa Wielkiej Brytanii / autor: Fratria
Mapa Wielkiej Brytanii / autor: Fratria

Cztery osoby zostały ranne w ataku pod synagogą w Manchesterze. Policja postrzeliła domniemanego sprawcę, który najpierw wjechał w ludzi, a potem zaatakował nożem.

Policja poinformowała, że rano otrzymała zgłoszenie o samochodzie, który jechał w kierunku przechodniów pod synagogą Heaton Park Hebrew Congregation w dzielnicy Crumpsall. Na miejscu stwierdzono, że jeden mężczyzna został pchnięty nożem.

Strzały policji

Policjanci oddali strzały, ranna została jedna osoba.

Na miejscu zdarzenia ratownicy udzielili pomocy osobom postronnym, w tym czterem osobom, które odniosły obrażenia zarówno w wyniku zderzenia z pojazdem, jak i rany kłute. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie.

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych