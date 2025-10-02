Premier Włoch Giorgia Meloni ostro skomentowała działania związane z Flotyllą dla Strefy Gazy, której jednostki zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę wojenną. Szefowa rządu podkreśliła, że jej kraj zrobi wszystko, by zatrzymani obywatele Włoch jak najszybciej wrócili do domu. Jednocześnie skrytykowała decyzję włoskich związków zawodowych o ogłoszeniu strajku generalnego w reakcji na wydarzenia wokół flotylli.
Włoska premier powiedziała dziennikarzom podczas szczytu w Kopenhadze, że jej rząd śledzi minuta po minucie wydarzenia wokół flotylli.
Oczywiście zrobimy wszystko, co możemy, żeby te osoby mogły jak najszybciej wrócić do Włoch
— dodała.
Następnie Meloni oświadczyła:
Wciąż powtarzam, że to wszystko nie przynosi żadnych korzyści narodowi Palestyny. Wydaje mi się, że przyniesie w zamian wiele kłopotów narodowi włoskiemu.
Szefowa rządu odniosła się też do zapowiedzi jutrzejszego strajku generalnego na znak protestu przeciwko operacji izraelskich sił wobec flotylli. Akcję strajkową ogłosiły dwa związki zawodowe, w tym lewicowa centrala CGIL.
Strajk generalny nie dojdzie do skutku?
Nie spodziewałam się, że związki zawodowe ogłoszą strajk generalny w kwestii Strefy Gazy, którą uważają za tak ważną. Długi weekend i rewolucja nie idą w parze
— oświadczyła Meloni.
MSZ Izraela poinformowało w dziś rano, że załoganci przejętych przez marynarkę wojenną tego państwa statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni.
Zbliżająca się do Strefy Gazy Globalna Flotylla Sumud powiadomiła w środę późnym wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek na wodach międzynarodowych.
xyz/PAP
