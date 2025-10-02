Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał PAP, że resort stale monitoruje sytuację związaną z zatrzymaniem statków z pomocą humanitarną międzynarodowej flotylli Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF), także jednostek z polskimi obywatelami. Jak zaznaczył, są oni bezpieczni i nikt z nich nie ucierpiał.
W środę w nocy, gdy flotylla Sumud podpłynęła na mniej niż 80 mil morskich (ok. 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.
Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał
— przekazało na X MSZ.
Ponadto rzecznik MSZ przekazał PAP, że konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani. Zapewnił, że żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki.
Pytany, czy zatrzymani polscy obywatele zostaną deportowani, a także o dalsze planowane działania resortu, czy też polskich dyplomatów, Wewiór zaznaczył, że obecnie trwają prace zespołu, który zajmuje się sytuacją. Zapowiedział, że MSZ będzie udzielało informacji na bieżąco.
Zatrzymanie przez Izrael
Organizatorzy flotylli Sumud poinformowali, że wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane zatrzymani przez siły izraelskie. W polskiej delegacji są: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”. Według informacji z rana do Gazy zmierza dalej 29 jednostek, którym udało się uniknąć przechwycenia.
Wcześniej wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (Lewica) przekazała na platformie X, że flotylla o zatrzymaniu przez Izrael statków z GSF i polskich obywatele Franciszka Sterczewskiego i Omara Farisa.
Razem z (posłanką) Darią Gosek-Popiołek i (byłym wiceszefem MSZ) Andrzejem Szejną jesteśmy w kontakcie z Flotyllą. Domagamy się od MSZ natychmiastowych działań w sprawie naszych obywateli!
— napisała wówczas Biejat.
Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność – napisano w sieci. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.
Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.
Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Według najnowszej informacji MSZ Izraela, załoganci przejętych przez marynarkę wojenną tego państwa statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni.
mly/PAP
