Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek - wynika z postów opublikowanych przez organizatorów na platformie X. Władze Izraela wezwały jednostki do objęcia kursu na izraelski port Aszdod. „Poseł Franciszek Sterczewski został porwany przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud. Wstawcie się za Franciszkiem i jego towarzyszami u polskich władz!” - poinformował profil „Global Movement To Gaza Poland”. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat wezwała MSZ do podjęcia działań w tej sprawie. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór poinformował, że resort monitoruje sytuację.
Aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do objętej izraelską blokadą Strefy Gazy poinformowali ok. godziny wcześniej o dostrzeżeniu ponad 20 izraelskich okrętów zbliżających się do międzynarodowej flotylli. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).
W związku z pojawieniem się okrętów Izraela na pokładach flotylli ogłoszono stan wyjątkowy. Tel Awiw już wcześniej zapowiadał, że nie pozwoli na zbliżenie się flotylli do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce 2 października nad ranem.
Organizatorzy akcji umieścili na X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła łączność - napisano w sieci. Aktywiści dodali, że żołnierze Izraela weszli na pokłady kilku jednostek.
Porwano Sterczewskiego
Na jednym ze statków przebywał poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.
Poseł Franciszek Sterczewski został porwany przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud. Wstawcie się za Franciszkiem i jego towarzyszami u polskich władz!
— poinformował profil „Global Movement To Gaza Poland”.
Izrael porywa cywilne statki z pomocą humanitarną dla głodującej Gazy na wodach międzynarodowych. Radosław Siorski sankcje na Izrael natychmiast! Czy nadal będzie pan ślepy na ludobójstwo?! Co jeszcze ma zrobić Natanjahu, żeby potraktować go na równi z Putinem?! Ile dzieci ma wymordować by w końcu pan coś zrobił?!
— zareagowała na sprawę posłanka Razem Marcelina Zawisza.
Mam nadzieję, że panu posłowi Franciszkowi Sterczewskiemu nic nie będzie. Jednoczenie ciekawi mnie czy jest również tak odważny i „wyszczekany” wobec służb izraelskich, jak wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r…
— napisał natomiast mecenas Bartosz Lewandowski.
Niedługo później Biejat przekazała na platformie X, że flotylla została zatrzymana przez Izrael.
Misja humanitarna płynąca do Strefy Gazy została zatrzymana przez Izrael. W tym polscy obywatele Franciszek Sterczewski i Omar Faris. Razem z (posłanką) Darią Gosek-Popiołek i (byłym wiceszefem MSZ) Andrzejem Szejną jesteśmy w kontakcie z Flotyllą. Domagamy się od MSZ natychmiastowych działań w sprawie naszych obywateli!
— napisała Biejat.
Z kolei posłanka Daria Gosek-Popiołek we wpisie zamieszczonym na platformie X do podjęcia działań wezwała marszałka Sejmu Szymona Hołownię.
Zwracamy się również do Szymona Hołowni, by jako Marszałek Sejmu podjął rozmowy z przewodniczącym Knesetu Amirem Ohananem dotyczące bezpieczeństwa i uwolnienia posła Franciszka Sterczewskiego. I całej polskiej delegacji
— wezwała Gosek-Popiołek.
Do sprawy odniósł się wieczorem rzecznik MSZ na platformie X.
Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli
— napisał rzecznik MSZ.
Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że Tel Awiw poinformował flotyllę o tym, że zbliża się do aktywnej strefy walk i „narusza legalną blokadę morską”. Armia tego kraju wezwała jednostki do zmiany kursu na izraelski port Aszdod, gdzie pomoc humanitarna miałaby zostać rozładowana i przekazana do Strefy Gazy - przekazała agencja Reutera.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zauważył, że flotylla „jest misją humanitarną, która w ogóle by się nie odbyła, gdyby Izrael zezwolił na wjazd pomocy humanitarnej” do Gazy. Dodał, że Hiszpanie biorący udział w akcji będą objęci pełną ochroną dyplomatyczną. „Nie stanowią żadnego zagrożenia dla Izraela” – zaznaczył hiszpański premier, cytowany przez agencję AP.
Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.
Stanowisko Włoch
Włoski minister obrony Guido Crosetto powiedzia w telewizji RAI, że nie nazwałby akcji izraelskich sił atakiem na Flotyllę dla Gazy, ale blokadą. Szef MSZ, wicepremier Tajani stwierdził zaś, że operacja potrwa zapewne do północy i jeśli nikt nie popełni błędów, zakończy się bez szkód.
Włoski minister spraw zagranicznych powiedział w rozmowie z telewizją RAI, że jego izraelski odpowiednik zapewnił go, że siły zbrojne nie użyją przemocy wobec aktywistów płynących w kierunku Gazy.
Poleciliśmy naszej ambasadzie w Tel Awiwie i konsulatowi w Jerozolimie udzielenie pomocy wszystkim Włochom, którzy prawdopodobnie zostaną przewiezieni do Aszdodu, a potem zostaną wydaleni
— zaznaczył.
Szef włoskiej dyplomacji dodał, że operacja potrwa zapewne do północy lub pierwszej w nocy i jeśli nikt nie popełni błędów, zakończy się bez szkód.
Włoski minister obrony Guido Crosetto stwierdził natomiast, że nie nazwałby akcji izraelskich sił atakiem na flotyllę dla Gazy, ale blokadą. Poinformował, że wszystkie łodzie zostały otoczone i mają zostać skierowane do portu Aszdod, gdzie każdy kraj podejmie działania w sprawie powrotu jego obywateli . as/X/PAP
