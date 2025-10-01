Tragedia we Włoszech. W katastrofie samolotu szkoleniowego zginęło dwóch pilotów. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Dwóch pilotów zginęło w katastrofie samolotu szkoleniowego włoskiego lotnictwa wojskowego w rejonie miasta Sabaudia w stołecznym regionie Lacjum - podały media. Maszyna T-260 B runęła na ziemię w rejonie parku narodowego Circeo podczas lotu treningowego i stanęła w płomieniach. Kondolencje włoskim siłom powietrznym złożył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wraku znaleziono ciała pilota wojskowego z eskadry w Latinie oraz 19-latka, który przechodził szkolenie.

Przyczyna wypadku nie jest znana. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Strata dla naszej społeczności”

Kosiniak-Kamysz zwracając się do włoskiego szefa MON złożył kondolencje w związku z tragicznym wypadkiem.

Śmierć naszych sojuszników jest stratą dla naszej społeczności. Guido Crosetto (minister obrony Włoch - PAP), składam najszczersze kondolencje włoskim siłom powietrznym i rodzinom dwóch pilotów, którzy oddali swe życie na służbie. Nasze myśli i modlitwy są z ich rodzinami

— napisał na platformie X.

Kondolencje złożył również Sztab Generalny Wojska Polskiego.

W imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz całych Sił Zbrojnych składamy najszczersze kondolencje włoskim siłom powietrznym oraz rodzinom dwóch pilotów, którzy tragicznie zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ich poświęcenie i oddanie służbie nigdy nie zostaną zapomniane. Niech spoczywają w pokoju, a ich odwaga niech pozostanie inspiracją dla nas wszystkich

— czytamy w środowym wpisie na platformie X.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: [email protected]. Dołącz do naszej społeczności, wykup dostęp do STREFY PREMIUM: siec.wpolityce.pl/oferta. To najlepsza forma wsparcia naszych mediów.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych