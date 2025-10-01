Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) oświadczył, że z powodu eskalacji działań zbrojnych został zmuszony do czasowego zawieszenia aktywności w mieście Gaza i przeniesienia stamtąd personelu. W Gazie trwają działania wojsk izraelskich przeciwko palestyńskiemu Hamasowi.
MKCK będzie nadal dążył do zapewniania wsparcia cywilom w mieście Gaza, kiedy tylko okoliczności pozwolą, z naszych biur w Dajr al-Balah i Rafah, które pozostają w pełni działające
— napisano w komunikacie organizacji.
Dostarczanie darów medycznych
Jak wyjaśniono, obejmuje to dostarczanie darów medycznych do kilku wciąż działających placówek medycznych w mieście Gaza i robienie wszystkiego, by umożliwić ruch personelowi niosącemu pierwszą pomoc. Dodano, że polowy szpital MKCK w Rafah nadal będzie zapewniał pomoc dla rannych z miasta Gaza.
W oświadczeniu przypomniano, że MKCK jest obecny w mieście Gaza od dziesięcioleci, a po niedawnej intensyfikacji walk personel organizacji pozostał tam tak długo, jak to było możliwe, aby wspierać najbardziej potrzebujących. Zapewniono, że MKCK zamierza powrócić do miasta Gaza tak szybko, jak tylko warunki na to pozwolą.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66 tys. Palestyńczyków.
Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód. Większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.
tt/PAP
