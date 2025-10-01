Na Węgrzech rozpoczęło się w środę głosowanie w tzw. narodowych konsultacjach, w których rząd pyta obywateli o stosunek do podatków i „taniej rosyjskiej energii”. Przed głosowaniem jeden z węgierskich portali podał, że opozycja rzekomo planuje podnieść podatki po ewentualnej wygranej w wyborach w 2026 r.
Wysyłka formularzy z pytaniami do obywateli zapoczątkowała ogólnokrajowe konsultacje dotyczące obciążeń publicznych, obniżek kosztów mediów i importu rosyjskiej energii.
Ogłaszamy konsultacje, ponieważ rozpoczynamy przyjazną rodzinom rewolucję podatkową. Nasi przeciwnicy chcą podnieść podatek dochodowy i podatek od osób prawnych, a także odebrać świadczenia rodzinne. Co więcej, wszystko to ukrywają
— powiedział premier Viktor Orban.
Ludzie mogą zdecydować, którą drogę wybrać: brukselski podatek TISZY (największej partii opozycyjnej - PAP) czy przyjazną rodzinom węgierską drogę
— dodał.
Konsultacje są odpowiedzią na publikację portalu Index, według której TISZA planuje podnieść podatek dochodowy, jeśli wygra przyszłoroczne wybory. Władze opozycyjnego ugrupowania odrzuciły te doniesienia i uznały głosowanie za kolejną próbę wzmocnienia poparcia rządzącego Fideszu przed wyborami zaplanowanymi na kwiecień 2026 r.
5 pytań do Węgrów
Obywatelom zadano pięć pytań:
1. Czy zgadzasz się, że obecny liniowy system podatku dochodowego od osób fizycznych powinien zostać zastąpiony systemem wieloprogowym z wyższymi stawkami podatkowymi?
2. Czy zgadzasz się, że ulgi podatkowe dla rodzin powinny zostać zmniejszone?
3. Czy zgadzasz się, że zwolnienia podatkowe dla matek i młodzieży powinny zostać zniesione?
4. Czy zgadzasz się, że Węgry powinny zaopatrywać się w ropę naftową i gaz ziemny od droższych dostawców, a nie w tańszą rosyjską energię, nawet jeśli spowoduje to wzrost rachunków za media i zakończy program redukcji ich kosztów?
5. Czy zgadzasz się z podniesieniem stawki podatku od osób prawnych (…)?
„Droższe alternatywy”
Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs powiedział, że Bruksela „postrzega (obowiązujące na Węgrzech - PAP) ulgi podatkowe jako destrukcyjne i wzywa do ich ograniczenia” oraz dąży do podniesienia podatków.
Odnosząc się do pytania dotyczącego importu rosyjskiej energii, Kovacs dodał, że Unia Europejska „zaproponowała rezygnację z zakupu taniej rosyjskiej energii i przejście na droższe alternatywy”, jednocześnie naciskać na państwa członkowskie, by „zniosły wspierane przez państwo obniżki cen mediów”.
Wdrożenie tych środków drastycznie podniosłoby rachunki za energię dla gospodarstw domowych i wyeliminowało program redukcji kosztów, który przez ponad dekadę chronił węgierskie rodziny. Rząd zdecydowanie sprzeciwia się temu podejściu, dążąc do utrzymania niskich kosztów mediów i różnorodności źródeł energii
— napisał rzecznik węgierskiego rządu na X.
CZYTAJ TEŻ:
— Viktor Orban: Będziemy nadal zaopatrywać się w surowce energetyczne z Rosji. Inaczej nasza gospodarka skurczy się o 4 proc.
— Budapeszt nie zmiękcza linii. Orban: Ukraina nie jest krajem niepodległym czy niezależnym i nie powinna zachowywać się tak, jak by była
— Orban do Tuska: Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742000-debata-na-wegrzech-rzad-pyta-o-podatki-i-energie-z-rosji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.