„Miliarder Elon Musk ogłosił, że jego firma xAI pracuje nad stworzeniem Grokipedii, czyli serwisu konkurencyjnego wobec popularnej encyklopedii internetowej Wikipedia” - przekazała dpa. Nazwa produktu nawiązuje do Groka, stworzonego przez xAI chatbota opartego na sztucznej inteligencji.
Budujemy Grokipedię w xAI. Będzie to ogromna poprawa w stosunku do Wikipedii. Szczerze mówiąc, jest to niezbędny krok na drodze do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata
— napisał Musk we wtorek na X.
Lewicowe nastawienie Wikipedii
Artykuły w Wikipedii są tworzone i edytowane przez użytkowników-wolontariuszy. Encyklopedia nie sprzedaje reklam ani nie zamieszcza artykułów sponsorowanych.
Musk od dawna twierdzi, że Wikipedia nie jest obiektywna i odzwierciedla lewicowe nastawienie polityczne
— przypomniała dpa.
Musk od dawna deklaruje, że Grok ma być chatbotem AI poszukującym prawdy.
Gdy w ostatnich miesiącach Grok wywołał kontrowersje antysemickimi odpowiedziami, firma Muska zrzuciła winę na błąd w programowaniu
— zauważyła dpa.
Czekamy na szczegóły
Musk i xAI nie ujawnili żadnych informacji na temat działania Grokipedii, np. czy będzie ona w 100 proc. generowana przez sztuczną inteligencję. Nie jest również jasne, czy będzie miała odrębne, dostępne dla każdego adresy URL dla różnych tematów, czy też będzie zmodyfikowaną wersją Groka, która będzie odpowiadać na konkretne pytania użytkowników.
