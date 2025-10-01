„W związku z przerwą w finansowaniu budżetowym działalność tego konta zostaje tymczasowo ograniczona. Do czasu pełnego wznowienia pracy będziemy publikować jedynie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych” - poinformowała Ambasada USA w Warszawie w oficjalnym komunikacie w serwisie X.
Jak zaznaczono w komunikacie ambasady, „obecnie planowe usługi związane z obsługą paszportów i wiz — zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w placówkach dyplomatycznych USA za granicą — będą kontynuowane w miarę możliwości”.
Aktualizacje na tym koncie pozostają wstrzymane do czasu powrotu do normalnego trybu działania, z wyjątkiem pilnych alertów bezpieczeństwa. Informacje o naszych usługach oraz aktualnym statusie operacyjnym dostępne są na stronie travel.state.gov
— przekazano.
Shutdown w USA
Przypomnijmy, amerykański Kongres nie uchwalił nowego budżetu przed wygaśnięciem starego o północy czasu lokalnego, wobec czego od 1 października wstrzymane zostaną prace większości agencji i urzędów federalnych. To pierwszy „shutdown” od 2018 r.
Biały Dom wydał instrukcje federalnym agencjom, by wdrożyć plany pracy w warunkach shutdownu tuż po tym, jak wieczorem Senat odrzucił półtoramiesięczne prowizorium budżetowe przegłosowane wcześniej przez Republikanów w Izbie Reprezentantów. Shutdown potrwa do czasu uchwalenia prowizorium lub nowego budżetu, lecz nie jest jasne, jak długo może to potrwać.
CZYTAJ WIĘCEJ: Pierwszy od 2018 r. „shutdown” w USA stał się faktem. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym
tt/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741990-ambasada-usa-ogranicza-aktywnosc-na-x-chodzi-o-shutdown
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.