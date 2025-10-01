Niemieckie media donoszą o wybuchach i strzałach w Monachium! W mieście trwa operacja służb.
Niemiecki dziennik „Bild” poinformował o znalezieniu ciał dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał rany postrzałowe. W mieście trwa akcja policji, straży pożarnej, jednostek specjalnych i specjalistów od usuwania ładunków wybuchowych.
Duża część miasta została odgrodzona przez policję.
kk/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741975-wybuchy-i-strzaly-w-monachium-w-miescie-trwa-akcja-sluzb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.