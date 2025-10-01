PILNE

Wybuchy i strzały w Monachium! W mieście trwa akcja służb. Znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Policja zamknęła dużą część miasta

Niemieckie media donoszą o wybuchach i strzałach w Monachium! W mieście trwa operacja służb.

Niemiecki dziennik „Bild” poinformował o znalezieniu ciał dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał rany postrzałowe. W mieście trwa akcja policji, straży pożarnej, jednostek specjalnych i specjalistów od usuwania ładunków wybuchowych.

Duża część miasta została odgrodzona przez policję.

kk/Onet

