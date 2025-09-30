NA ŻYWO

RELACJA. 1316. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest krytyczna

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria

Trwa 1316. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Środa, 1 października 2025 r.

00:01. Zełenski: Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest krytyczna

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek, że z powodu rosyjskich ostrzałów Zaporoska Elektrownia Jądrowa siódmy dzień pozostaje odłączona od zasilania i pracuje na generatorach dieslowskich, z których jeden uległ awarii. Siłownia jest okupowana przez Rosjan od 2022 r.

Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii

— powiadomił Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent podkreślił, że strona rosyjska uniemożliwia naprawę linii przesyłowych do elektrowni oraz przywrócenie środków podstawowego bezpieczeństwa.

red/PAP/X/FB

