Trwa 1316. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 1 października 2025 r.
00:01. Zełenski: Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest krytyczna
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek, że z powodu rosyjskich ostrzałów Zaporoska Elektrownia Jądrowa siódmy dzień pozostaje odłączona od zasilania i pracuje na generatorach dieslowskich, z których jeden uległ awarii. Siłownia jest okupowana przez Rosjan od 2022 r.
Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii
— powiadomił Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent podkreślił, że strona rosyjska uniemożliwia naprawę linii przesyłowych do elektrowni oraz przywrócenie środków podstawowego bezpieczeństwa.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741969-relacja-1316-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.