Mimo sankcji UE szwedzkie łożyska kulkowe SKF są wykorzystywane w rosyjskich dronach – ujawnił, powołując się na źródła ukraińskie, „Aftonbladet”. Gazeta przypomina, że części te odegrały ważną rolę w machinie wojennej Hitlera.
Sztokholmski dziennik jako dowód opublikował zdjęcia, na których ukraińska armia demontuje dwa irańskiej konstrukcji drony Shahed, produkowane obecnie w Rosji pod nazwą Geran-2. W jednym z nich w silniku żołnierze znajdują łożysko SKF Explorer 6310, a w drugim model Explorer 6005/C3. Z oznaczeń wynika, że komponenty pochodzą z fabryki SKF w Chinach.
Z cytowanych przez media danych dotyczących rosyjskiego importu wynika, że łożyska kulkowe były najczęściej kupowanymi przez Rosję produktami SKF. W latach 2023-24 wartość ich wyniosła prawie 330 mln koron (29 mln euro).
Według gazety łożyska SKF mogą trafiać do Rosji również z zakładów w Szwecji i Niemiec poprzez państwa pośredniczące, np. Turcję.
Przedstawiciele koncernu SKF zapewnili, że firma przestrzega sankcji, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości zrywa współpracę z dystrybutorami. Spółka zwróciła uwagę na możliwość istnienia w handlu nielegalnych podróbek, a także zaleciła ostrożne traktowanie informacji od rosyjskich władz.
Rola w machinie wojennej Hitlera
Komentatorka gazety zauważa, że szwedzkie łożyska odgrywały ważną rolę w machinie wojennej Hitlera i były eksportowane do Trzeciej Rzeszy bez przeszkód aż do 1943 r. Przypomina, że USA groziły nawet neutralnej w czasie II wojny światowej Szwecji zbombardowaniem fabryki SKF w Goeteborgu.
Czy da się prawnie udowodnić, że SKF wie o drodze łożysk na front?
— zastanawia się autorka.
Co znajduje się w dronach, które latają nad krajami nordyckimi? Czy duńskie wojsko znajdzie w nich łożyska kulkowe z napisem SKF
— pyta, odnosząc się do ostatnich przypadków incydentów z niezidentyfikowanymi bezzałogowcami w Danii.
Jak czytamy na stronie internetowej SKF, firma powstała w 1907 roku w Goeteborgu. Jest obecna w ok, 130 krajach, zatrudnia ponad 38 tys. pracowników i posiada 17 tys. dystrybutorów na całym świecie.
