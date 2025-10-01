Autorka serii książek „Harry Potter” J.K. Rowling nie zostawiła suchej nitki na aktorce Emmie Watson, która od dziecka wcielała się w postać „Hermiony” w ekranizacjach jej powieści.
Lewicowo-liberalne media z całych sił zwalczają autorkę serii hitowych książek z uwagi na to, że walczy ona o prawa kobiet, które są podważane z powodu poprawności politycznej związanej z promowaniem transseksualizmu.
Ostatnio Emma Watson w odcinku podcastu „On Purpose With Jay Shetty” próbowała tonować nastroje lewicowców związane z Rowling, chociaż w przeszłości wielokrotnie ją krytykowała w dosadnych słowach.
Naprawdę nie uważam, że ze względu na moje doświadczenia, poglądy, okazywane przeze mnie wsparcie czy miłość nie mogę i nie powinnam cenić Jo; osoby, z którą miałam tak ważne osobiste doświadczenia. Nigdy nie uwierzę, że jedno wyklucza drugie i że nie mam prawa zatrzymać i pielęgnować własnych wspomnień związanych z tą osobą. Nie sądzę, że te sprawy są kwestią albo–albo. Bardzo bym chciała, aby ludzie, którzy nie zgadzają się z moimi opiniami, nadal mnie kochali oraz żebym zawsze mogła kochać ludzi, z którymi poglądami również się nie zgadzam
— mówiła Watson.
Reakcja Rowling
Na słowa te w zdecydowany sposób zareagowała J.K. Rowling.
Nie byłam multimilionerką w wieku czternastu lat. Żyłam w biedzie, pisząc książkę, która uczyniła Emmę sławną. Dlatego rozumiem z własnego doświadczenia, co oznacza podważanie praw kobiet, w czym Emma tak entuzjastycznie brała udział, dla kobiet i dziewczyn, które nie mają jej przywilejów
— wskazała.
Największa ironia polega na tym, że gdyby Emma w swoim ostatnim wywiadzie nie zdecydowała się ogłosić, że mnie kocha i ceni — co, jak podejrzewam, jest zmianą kursu spowodowaną tym, że zauważyła, iż otwarte potępianie mnie nie jest już tak modne jak kiedyś — być może nigdy nie zdecydowałaby się na taką szczerość
— dodała.
CZYTAJ TAKŻE:
— Przełom. Sąd uznał, że słowo „kobieta” odnosi się do płci biologicznej. J.K. Rowling świętuję. Jest też reakcja Elona Muska
— JK Rowling sprzeciwia się eutanazji. „Mój mąż - lekarz otworzył mi oczy na możliwość wywierania nacisku na osoby chore lub bezbronne”
as/”On Purpose With Jay Shetty”/x/Filmweb
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741960-jk-rowling-dosadnie-o-emmie-watson-i-prawach-kobiet
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.