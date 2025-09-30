„Po protestach osób z pokolenia Z (roczniki 1995-2012) w związku z przerwami w dostawach energii i wody prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina przeprosił obywateli i zapowiedział rozwiązanie rządu” - przekazała BBC. Podczas brutalnie tłumionych demonstracji zginęły co najmniej 22 osoby.
Przepraszamy, jeżeli członkowie rządu nie wykonali przypisanych im zadań
— oświadczył prezydent w wystąpieniu nadanym przez krajową telewizję.
Rozumiem gniew, smutek i trudności związane z brakiem wody i niedoborem elektryczności
— powiedział prezydent.
Zapowiedział utworzenie nowego rządu; do czasu jego sformowania zdymisjonowani ministrowie będą pełnić tymczasowo obowiązki szefów resortów.
„Chcemy żyć, a nie przetrwać”
Protesty pod hasłem „Chcemy żyć, a nie przetrwać” rozpoczęły się 25 września w stolicy kraju, Antananarywie, a z czasem objęły osiem miast. Po doniesieniach o rabunkach i aktach przemocy ogłoszono godzinę policyjną, a policja używała gumowych kul i gazu do rozproszenia protestujących.
W ocenie ONZ władze sięgnęły po zbędną przemoc. Zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 odniosło obrażenia.
Resort spraw zagranicznych Madagaskaru zakwestionował te liczby, twierdząc, że są oparte na pogłoskach.
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Volker Tuerk oświadczył, że reakcja sił bezpieczeństwa była „szokująca”. Dodał, że są mu znane przypadki aresztowań, bicia zatrzymanych i używania wobec protestujących ostrej amunicji. Wezwał władze Madagaskaru, by powstrzymały się od zbędnych i nieproporcjonalnych środków oraz uwolniły arbitralnie zatrzymanych demonstrantów. W ocenie ONZ wśród ofiar śmiertelnych są zarówno protestujący, jak i gapie zabici przez siły bezpieczeństwa.
Od czasu odzyskania niepodległości w 1960 r. Madagaskar był sceną wielu protestów, łącznie z masowym ruchem, który w 2009 r. wymusił ustąpienie ówczesnego prezydenta Marca Ravalomanany i utorował drogę do władzy Rajoelinie, wybranemu w 2023 r. na trzecią kadencję
— przypomniała BBC.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741948-pokolenie-z-obalilo-rzad-na-madagaskarze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.