Rząd Danii podniósł poziom gotowości sektora energetycznego do „pomarańczowego”, czyli ostrzegł przed „wysokim zagrożeniem” atakiem hybrydowym lub sabotażem.
Według ministra ds. energii i klimatu Danii Larsa Aagaarda „nie jest to wyraz konkretnego zagrożenia dla dostaw energii, a decyzja opiera się na podstawie ogólnej oceny sytuacji”.
W praktyce oznacza to wzmożony monitoring infrastruktury energetycznej oraz ograniczenie dostępu do niektórych obiektów.
Poziom pomarańczowy
Ostatnio poziom pomarańczowy został ustanowiony we wrześniu 2022 r. po eksplozjach gazociągów Nord Stream w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm.
Alert gotowości sektora energetycznego składa się z pięciu poziomów: białego (normalna sytuacja), zielonego (niskie zagrożenie), żółtego (średnie zagrożenie), pomarańczowego (wysokie zagrożenie), a także czerwonego (bardzo wysokie zagrożenie).
Incydenty w Danii
W Danii w ostatnim tygodniu doszło do powtarzających się incydentów związanych z niezidentyfikowanymi przelotami dronów nad lotniskami w Kopenhadze oraz w Aalborgu na Półwyspie Jutlandzkim. Bezzałogowce zlokalizowano również nad kilkoma obiektami wojskowymi, ostatnio w nocy z 27 na 28 września. Premier Danii Mette Frederiksen nazwała te zdarzenia „atakami hybrydowymi”.
CZYTAJ TAKŻE: Kolejny raz nad duńskimi obiektami wojskowymi latały drony! Żadne z krajowych lotnisk nie zostało zamknięte
W Kopenhadze podjęto specjalne środki bezpieczeństwa w związku z odbywającymi się 1 i 2 października dwoma szczytami w ramach duńskiej prezydencji w UE.
CZYTAJ TAKŻE: Koniec bezobjawowej prezydencji Polski w Radzie UE. Dania przejmuje stery: „Tym razem jest za dużo nieprzewidywalności”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741937-rzad-danii-ostrzega-przed-atakiem-hybrydowym-lub-sabotazem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.