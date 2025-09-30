„Chińskie linie lotnicze, latające z Amsterdamu do Pekinu czy Szanghaju przez terytorium Rosji, przekazują Moskwie około 18 mln euro rocznie za korzystanie z rosyjskiej przestrzeni powietrznej” – ustaliła holenderska rozgłośnia BNR.
Pasażerowie podróżujący z Amsterdamu do Chin na pokładzie samolotów chińskich linii lotniczych nieświadomie zasilają rosyjski budżet państwowy
— wynika z ustaleń BNR.
Rozgłośnia powiadomiła, powołując się na dane strony rosyjskiej, że każda taka podróż to 4–8 tys. euro wpłacanych przez przewoźników za usługi kontroli ruchu lotniczego nad Rosją. Łącznie daje to około 18 mln euro rocznie tylko w przypadku połączeń pasażerskich z lotniska Schiphol.
Rosja pobiera też „opłaty licencyjne”
Dodatkowo, jak podkreślają eksperci cytowani przez BNR, Rosja pobiera również bliżej nieokreślone „opłaty licencyjne” za samo prawo przelotu przez swoje terytorium.
To niezwykle kosztowne, ale przewoźnicy mają ograniczony wybór – albo lecą przez Rosję, albo wykonują kosztowne i czasochłonne loty okrężną drogą
— zauważył Floris de Haan z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie.
Po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, rozpoczętej w 2022 r., europejskie linie, w tym holenderska KLM, przestały korzystać z rosyjskiej przestrzeni powietrznej i muszą latać dłuższymi trasami, co zwiększa zużycie paliwa i koszty załogi. Dla chińskich przewoźników – takich jak Xiamen Air, China Southern czy China Eastern – przestrzeń Rosji pozostała otwarta. Operatorzy z Chin codziennie realizują loty między Schiphol a największymi chińskimi metropoliami.
Eksperci zwracają uwagę, że pasażerowie najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego, że część ceny ich biletu trafia do Moskwy.
Dla podróżnych liczy się przede wszystkim cena, czas podróży i komfort. Wybór trasy czy opłaty dla reżimów (nie są tak istotne)
— podkreślił Rogier Lieshout, ekonomista zajmujący się branżą lotniczą.
