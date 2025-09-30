Szef Pentagonu Pete Hegseth w mocnych słowach zwrócił się do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem, zapowiadając rewolucję w armii. „Koniec z miesiącami tożsamości, biurami ds. inkluzywności, facetami w sukienkach. Koniec z kultem zmian klimatycznych i złudzeniami dotyczącymi płci. Jak już wcześniej powiedziałem i powtórzę jeszcze raz: koniec z tym g…em!” - powiedział Hegseth.
Szef Pentagonu Pete Hegseth wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem zorganizowali w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Wirginii spotkanie z najwyższej rangi amerykańskimi generałami, by przedstawić im ważne informacje.
Od tej chwili jedyną misją nowo odrodzonego Ministerstwa Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa, (będziemy) nieustępliwi i bezkompromisowi w tym dążeniu. Nie dlatego, że chcemy wojny. Nikt tutaj nie chce wojny, ale dlatego, że kochamy pokój
— powiedział Hegseth.
Najlepszy sposób, żeby zajmować się żołnierzami, to dać im najlepszych dowódców, agresywnych, wiernych przysiędze i konstytucji
— zaznaczył szef Pentagonu.
„Koniec z kultem zmian klimatycznych i złudzeniami dotyczącymi płci”
Hegseth wypowiadał się w mocny sposób na temat kulturowych zmian w armii.
Ta administracja już od pierwszego dnia zrobiła bardzo dużo, żeby usunąć tak zwaną polityczną poprawność czy inne śmieci ideologiczne z Departamentu Wojny, żeby wyrzucić z niego politykę. Koniec z miesiącami tożsamości, biurami ds. inkluzywności, facetami w sukienkach. Koniec z kultem zmian klimatycznych i złudzeniami dotyczącymi płci
— podkreślił Hegseth.
Jak już wcześniej powiedziałem i powtórzę jeszcze raz: koniec z tym g***em!
— grzmiał szef Pentagonu.
„Nie chcę, aby mój syn służył u boku grubych żołnierzy”
Hegseth ogłosił wprowadzenie nowych standardów obowiązujących wszystkich żołnierzy, w tym generałów - będą testy sprawności, sprawdzanie wagi i wzrostu dwa razy rocznie, ujednolicenie standardów dla kobiet i mężczyzn.
Nie chcę, aby mój syn służył u boku grubych żołnierzy, którzy są w złej formie, lub w jednostce bojowej z kobietami, które nie spełniają tych samych standardów fizycznych co mężczyźni, lub z żołnierzami, którzy nie są w pełni biegli w posługiwaniu się przydzieloną im bronią lub wykonywaniu zadań, lub pod dowódcą, który był pierwszy, ale nie najlepszy
— wyjaśnił.
Zapowiedział też zmianę standardów wyglądu - pozbycie się bród i długich włosów oraz „powierzchownego indywidualnego wyrazu” - oraz odejście od zwalczania „fali” i nękania w wojsku.
Dajemy instruktorom możliwość zaszczepiania zdrowego strachu u nowych rekrutów, zapewniając, że wykształcą przyszłych wojowników
— powiedział Hegseth. Jak zapowiedział, oznacza to, że instruktorzy będą mogli stosować przemoc fizyczną wobec żołnierzy w granicach prawa.
Minister ogłosił również rozluźnienie „politycznie poprawnych” zasad prowadzenia walki (rules of engagement).
Rozwiązujemy ręce naszym żołnierzom, aby mogli zastraszać, demoralizować i zabijać wrogów naszego kraju. Koniec z poprawnymi politycznie zasadami walki, tylko zdrowy rozsądek, maksymalna skuteczność i swoboda dla wojowników
— powiedział.
Hegseth oznajmił, że nowe zmiany oznaczają „dzień wyzwolenia” dla wojowników, zapowiedział zwolnienia tych, którzy przyczyniali się do dotychczasowej polityki, i wezwał tych, którym nie podobają się jego słowa, do złożenia rezygnacji.
W dalszej kolejności do zgromadzonych w Quantico generałów zwróci się też prezydent Trump.
