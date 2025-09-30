Kopenhaga zamienia się w antydronową twierdzę przed dwoma szczytami w ramach duńskiej prezydencji w UE z udziałem delegacji z 60 państw i organizacji. Bezpieczeństwa będą strzec tysiące policjantów i żołnierzy, także z sąsiednich krajów.
Jutro przywódcy 27 krajów UE spotkają się na nieformalnym szczycie w pałacu Christiansborg, czyli siedzibie duńskiego parlamentu. Wieczorem goście zostaną podjęci przez króla Fryderyka X i królową Marię w pałacu Amalienborg. Pojutrze w centrum konferencyjnym na wyspie Amager odbędzie się spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC), zrzeszającej 45 państw.
Zakaz lotów cywilnymi dronami
Jak poinformowała kopenhaska policja, dziś zamknięto dla ruchu samochodowego ścisłe centrum miasta, a od wczoraj w Danii obowiązuje zakaz lotów cywilnymi dronami. Utrudnień można spodziewać się na lotnisku Kastrup w Kopenhadze oraz drogach w związku z eskortą pojazdów z oficjelami.
Według duńskiej policji, w Kopenhadze zarezerwowano 10 tys. noclegów dla dodatkowych funkcjonariuszy służb mundurowych z innych części kraju, a także ze Szwecji i Norwegii. Media informowały o wezwaniu przez duńskie siły zbrojne rezerwistów w trybie pilnym. Doniesienia te potwierdziło w oświadczeniu dowództwo, podkreślając, że jest to normalna praktyka, nie zaś powszechna mobilizacja.
Rozstawiono antydronowy radar
Na lotnisku Kastrup rozstawiono antydronowy radar, a w cieśninie Sund bezpieczeństwa pilnują dwie korwety - niemiecka i duńska. Rząd Szwecji zdecydował o oddelegowaniu jednostki wyposażonej w systemy C-UAS, zdolne do wykrywania dronów i przeciwdziałania im za pomocą czujników i systemów zagłuszających. Władze w Oslo również dostarczą Duńczykom w trybie pilnym systemy obrony antydronowej wraz z ich pełną obsługą. Swoją pomoc wysyłają też m.in. Francja, Holandia, a także, w postaci misji eksperckiej - Ukraina.
W Danii w ostatnim tygodniu doszło do powtarzających się incydentów związanych z niezidentyfikowanymi przelotami dronów nad lotniskami w Kopenhadze oraz w Aalborgu na Półwyspie Jutlandzkim. Bezzałogowce zlokalizowano również nad kilkoma obiektami wojskowymi, ostatnio w nocy 27 na 28 września. Premier Danii Mette Frederiksen nazwała te zdarzenia „atakami hybrydowymi”.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741930-kopenhaga-staje-sie-antydronowa-twierdza-przed-szczytami-ue
