„Nie zapadła jeszcze żadna decyzja w sprawie przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk” – podkreślił specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg podczas Warsaw Security Forum.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km. Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż pocisków Tomahawk Ukrainie.
Gen. Kellogg pytany o tę kwestię podczas Warsaw Security Forum potwierdził, że kwestia rakiet Tomahawk została podniesiona przez Zełenskiego podczas spotkania z amerykańskim prezydentem, choć - jak zastrzegł - on sam nie brał udziału w tej rozmowie.
Rakiety Tomahawk jako „gamechanger”
Specjalny wysłannik USA zaznaczył, że nie ma jeszcze żadnej decyzji potwierdzającej lub negującej gotowość Stanów Zjednoczonych do przekazania Ukrainie tych pocisków. Stwierdził przy tym, że to prawdopodobnie najpoważniejsza kwestia, która została poruszona podczas spotkania Trump–Zełenski.
Kellogg podkreślił, że rakiety Tomahawk to bardzo zaawansowany system rakietowy, który – jego zdaniem – jest „gamechangerem”. Ostateczną decyzję – jak zastrzegł Kellogg – podejmie prezydent USA.
Jeśli pozyskuje się tak zaawansowany system, zmienia to dynamikę konfliktu, ze względu na to, że dodaje to do równania pewien element pewności lub niepewności
— mówił Kellogg.
Odwołał się też do komentarza rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa w tej sprawie, który zaznaczył, że rosyjscy specjaliści wojskowi monitorują kwestię ewentualnych dostaw amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Ukrainie.
Jeśli zwraca się uwagę Pieskowa, niezależnie od tego, co powie, to wie się, że coś miało wpływ na ich psychikę
— ocenił Kellogg.
Warsaw Security Forum to międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa Europy i świata. W panelach dyskusyjnych uczestniczą politycy, wojskowi i eksperci z obszaru bezpieczeństwa z 80 krajów.
tt/PAP
