Zełenski: Inicjatywa PURL to ważny mechanizm NATO. Jesteśmy wdzięczni partnerom za tak ważne wsparcie. Razem wzmacniamy naszą obronę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że kraje partnerskie Kijowa sfinansowały już cztery pakiety pomocy wojskowej w ramach inicjatywy PURL, a obecnie trwają rozmowy o dwóch kolejnych.

To daje nam możliwość zakupu systemów uzbrojenia, jakie jest potrzebne już teraz, w tym systemów (rakietowych) Patriot i innego kluczowego amerykańskiego wyposażenia

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Kolejne pakiety pomocy z USA

Dodał, że trwają rozmowy na temat dwóch kolejnych pakietów pomocy wojskowej, które Ukraina ma otrzymać z USA.

Jak dotąd, w ramach inicjatywy PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List), obejmującej zakupy uzbrojenia najistotniejszego dla ukraińskiej armii, kraje NATO sfinansowały zakupy sprzętu wojskowego o łącznej wartości ponad 2 mld dolarów.

Naszym celem jest zabezpieczenie w ramach tej inicjatywy środków o wartości 1 mld dolarów w ciągu (każdego) miesiąca

— poinformował Zełenski.

Inicjatywa PURL została zapoczątkowana na podstawie porozumienia pomiędzy NATO a USA, podpisanego 14 lipca w Waszyngtonie. Program zakłada finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje europejskie i Kanadę. Pierwszy pakiet pomocy w ramach PURL został dostarczony w sierpniu przez Holandię.

tt/PAP

