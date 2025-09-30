Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że kraje partnerskie Kijowa sfinansowały już cztery pakiety pomocy wojskowej w ramach inicjatywy PURL, a obecnie trwają rozmowy o dwóch kolejnych.
To daje nam możliwość zakupu systemów uzbrojenia, jakie jest potrzebne już teraz, w tym systemów (rakietowych) Patriot i innego kluczowego amerykańskiego wyposażenia
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Kolejne pakiety pomocy z USA
Dodał, że trwają rozmowy na temat dwóch kolejnych pakietów pomocy wojskowej, które Ukraina ma otrzymać z USA.
Jak dotąd, w ramach inicjatywy PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List), obejmującej zakupy uzbrojenia najistotniejszego dla ukraińskiej armii, kraje NATO sfinansowały zakupy sprzętu wojskowego o łącznej wartości ponad 2 mld dolarów.
Naszym celem jest zabezpieczenie w ramach tej inicjatywy środków o wartości 1 mld dolarów w ciągu (każdego) miesiąca
— poinformował Zełenski.
Inicjatywa PURL została zapoczątkowana na podstawie porozumienia pomiędzy NATO a USA, podpisanego 14 lipca w Waszyngtonie. Program zakłada finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje europejskie i Kanadę. Pierwszy pakiet pomocy w ramach PURL został dostarczony w sierpniu przez Holandię.
tt/PAP
