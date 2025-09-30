Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oznajmił w Brukseli, że inicjatywa stworzenia „muru dronowego” jest konieczna, ponieważ Sojusz nie może wydawać milionów euro lub dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują tylko kilka tysięcy dolarów.
Musimy sprawić, by nasze niebo było bezpieczne. W ostatnich kilku tygodniach widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się (rosyjskich - PAP) dronów w Polsce i myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co wydarzyło się w Danii. (…) jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jest jasne, że stoją za tym Rosjanie
— powiedział Rutte podczas wspólnego oświadczenia prasowego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
Inicjatywa „muru dronowego”
Podkreślił, że właśnie dlatego tak potrzebna jest realizacja inicjatywy „muru dronowego”.
Sekretarz generalny NATO weźmie dziś udział w posiedzeniu kolegium unijnych komisarzy. Jednym z tematów spotkania będzie obronność w UE.
Rutte podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że nie można zapominać, że Ukraina jest „naszą pierwszą linią obrony”.
Pomagamy Ukraińcom, ponieważ chodzi o nasze wartości, ale również o nasze wspólne bezpieczeństwo
— dodał.
Straż Wschodniej Flanki
Szefowa KE zapowiedziała, że UE będzie działać na rzecz realizacji inicjatywy Straż Wschodniej Flanki. Jej zdaniem UE potrzebuje flagowych projektów obronnych i trzeba działać w sprawie ich realizacji już teraz.
Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice. Dlatego zaproponujemy natychmiastowe działania, mające na celu stworzenie „muru dronowego”. Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO
— zadeklarowała.
Szefowa KE poinformowała też, że część tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, zaproponowanej przez Komisję Europejską i opierającej się na zamrożonych rosyjskich aktywach, miałaby zostać przeznaczona na zakupy obronne w Europie.
Von der Leyen podkreśliła przy tym, że propozycja nie przewiduje konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów, a Ukraina spłaci pożyczkę, jeśli Rosja wypłaci jej reparacje wojenne.
Presja ekonomiczna wobec Rosji
Dodała, że UE nasila presję ekonomiczną wobec Rosji, a „sankcje działają”.
Musimy zwiększyć presję. Dlatego zaproponowaliśmy nowy, silny pakiet sankcji, który dotyczy energii, usług finansowych i handlu
— oceniła.
Dwa projekty flagowe - „mur dronowy” i Straż Wschodniej Flanki - są szczególnie pilne i powinny zostać zrealizowane bezzwłocznie w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich
— napisała Komisja Europejska w liście skierowanym do liderów krajów UE przed środowym szczytem.
Szefowie państw i rządów unijnej „27” zbiorą się jutro w Kopenhadze na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jednym z tematów będzie zwiększanie zdolności obronnych do 2030 r. w ramach planu dozbrajania Europy. Gospodarz unijnych szczytów, szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że liderzy przedstawią w Kopenhadze wspólną unijną odpowiedź na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741905-szef-nato-stworzenie-muru-dronowego-jest-konieczne
