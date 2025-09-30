Dowódcy wojskowi są zaniepokojeni nową strategią bezpieczeństwa administracji prezydenta Donalda Trumpa - napisał dziennik „Washington Post”. Na wtorek sekretarz (minister) wojny Pete Hegseth zwołał naradę setek dowódców. W spotkaniu ma też wziąć udział prezydent Donald Trump.
Jak poinformowała gazeta, powołując się na ośmiu obecnych i byłych przedstawicieli władz, dowódcy są poważnie zaniepokojeni będącą w opracowaniu Strategią Obrony Narodowej, która ustala priorytety dotyczące zasobów i rozmieszczania sił amerykańskich na całym świecie.
Krytyka ze strony wielu czołowych oficerów, w tym gen. Dana Caine’a, przewodniczącego Komitetu Połączonych Szefów Sztabów, pojawia się w momencie, gdy Hegseth zmienia priorytety wojskowe USA. Według niego Pentagon ma koncentrować się na zagrożeniach dla ojczyzny, ograniczając konkurencję USA z Chinami i bagatelizując rolę Ameryki w Europie i Afryce - czytamy.
„Poczucie frustracji”
Osoby zaznajomione z pracami nad strategią opisywały rosnące poczucie frustracji w związku z planem, który uważały za krótkowzroczny i potencjalnie nieistotny ze względu na osobiste i czasami sprzeczne podejście prezydenta do polityki zagranicznej
— przekazał dziennik.
Strategię opracowują osoby nominowane przez Trumpa, w tym urzędnicy, którzy wcześniej krytykowali długotrwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie i na Bliskim Wschodzie.
Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą, Caine podzielił się w ostatnich tygodniach swoimi obawami z najwyższym kierownictwem Pentagonu.
Przekazał Hegsethowi bardzo szczerą opinię
— powiedziała jedna z tych osób.
Nie wiem, czy Hegseth w ogóle rozumie znaczenie Strategii i dlatego myślę, że Caine tak bardzo się starał
— dodała.
Druga osoba stwierdziła, że Caine próbował doprowadzić do tego, by Strategia nadal koncentrowała się na przygotowaniu wojska do odstraszenia i - jeśli to okazałoby się konieczne - pokonania Chin w konflikcie.
Jak napisał „Washington Post”, Hegseth i jego urzędnicy sygnalizowali, że Pentagon wycofa część sił z Europy i połączy dowództwa w sposób, który niepokoi niektórych amerykańskich sojuszników, szczególnie w obliczu wojny Rosji z Ukrainą i niedawnych rosyjskich wtargnięć w przestrzeń powietrzną NATO.
Na wtorek Hegseth zwołał setki amerykańskich dowódców wojskowych z całego świata do bazy w Quantico, w Wirginii. Według mediów minister ma wygłosić przemówienie na temat „etosu wojownika”, nowej wizji resortu i standardów w wojsku. W spotkaniu ma uczestniczyć też prezydent Trump.
Pierwotnie dowódcom nie podano przyczyny bezprecedensowego zebrania, co wzbudziło w wojsku niepokój, spekulacje, a nawet obawy o bezpieczeństwo zebrania wszystkich dowódców w jednym miejscu.
