Prowokacja tajnych służb? To oni stoją za rasistowskimi akcjami w Europie! Niepokojące ustalenia z Serbii. Są zatrzymania

Serbska policja zatrzymała 11 osób podejrzanych o przeprowadzenie w Paryżu i Berlinie szeregu rasistowskich akcji wymierzonych w społeczności żydowskie i muzułmańskie, w tym umieszczanie przed meczetami świńskich łbów - przekazało ministerstwo spraw wewnętrznych Serbii.

Działania te prowadzono w okresie od kwietnia do września 2025 roku. Zatrzymanych podejrzewa się m.in. o oblanie zieloną farbą muzeum Holokaustu, kilku synagog i restauracji żydowskiej (kolor zielony to symbol islamu - PAP), umieszczanie świńskich łbów w pobliżu muzułmańskich obiektów sakralnych w Paryżu oraz umieszczenie betonowego szkieletu przed Bramą Brandenburską w Berlinie

— głosi oświadczenie serbskiego MSW.

Jedna osoba, zidentyfikowana jedynie inicjałami M.G., jest podejrzana o szkolenie zatrzymanych „na zlecenie zagranicznego wywiadu”. Wciąż jest poszukiwana

— dodał resort.

Wszyscy to Serbowie!

Wszyscy zatrzymani byli szkoleni w Serbii i są Serbami.

Ich celem było szerzenie idei, które propagują i podżegają do nienawiści, dyskryminacji i przemocy ze względu na różnice we wspomnianych społecznościach

— napisano w oświadczeniu.

Nie podano, którą zagraniczną służbę wywiadowczą podejrzewa się o zlecenie szkolenia ani jakiej narodowości jest poszukiwany instruktor.

Na początku września prefekt paryskiej policji, Laurent Nunez, poinformował o znalezieniu przed meczetami w Paryżu i stołecznej aglomeracji świńskich łbów.

mly/PAP

