Serbska policja zatrzymała 11 osób podejrzanych o przeprowadzenie w Paryżu i Berlinie szeregu rasistowskich akcji wymierzonych w społeczności żydowskie i muzułmańskie, w tym umieszczanie przed meczetami świńskich łbów - przekazało ministerstwo spraw wewnętrznych Serbii.
Działania te prowadzono w okresie od kwietnia do września 2025 roku. Zatrzymanych podejrzewa się m.in. o oblanie zieloną farbą muzeum Holokaustu, kilku synagog i restauracji żydowskiej (kolor zielony to symbol islamu - PAP), umieszczanie świńskich łbów w pobliżu muzułmańskich obiektów sakralnych w Paryżu oraz umieszczenie betonowego szkieletu przed Bramą Brandenburską w Berlinie
— głosi oświadczenie serbskiego MSW.
Jedna osoba, zidentyfikowana jedynie inicjałami M.G., jest podejrzana o szkolenie zatrzymanych „na zlecenie zagranicznego wywiadu”. Wciąż jest poszukiwana
— dodał resort.
Wszyscy to Serbowie!
Wszyscy zatrzymani byli szkoleni w Serbii i są Serbami.
Ich celem było szerzenie idei, które propagują i podżegają do nienawiści, dyskryminacji i przemocy ze względu na różnice we wspomnianych społecznościach
— napisano w oświadczeniu.
Nie podano, którą zagraniczną służbę wywiadowczą podejrzewa się o zlecenie szkolenia ani jakiej narodowości jest poszukiwany instruktor.
Na początku września prefekt paryskiej policji, Laurent Nunez, poinformował o znalezieniu przed meczetami w Paryżu i stołecznej aglomeracji świńskich łbów.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741887-prowokacja-sluzb-to-oni-stoja-za-rasistowskimi-akcjami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.