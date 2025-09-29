Trwa 1315. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 30 września 2025 r.
18:05. Ewakuacja obywateli Ukrainy ze Strefy Gazy
Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że na polecenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ukraińskie służby we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy przeprowadziły ewakuację obywateli Ukrainy ze Strefy Gazy, „gdzie sytuacja bezpieczeństwa uległa krytycznemu pogorszeniu”. W komunikacie czytamy, że ewakuowano 57 osób - 48 Ukraińców i 9 Palestyńczyków, członków rodzin obywateli Ukrainy. Samolot z ewakuowanymi wylądował w Kiszyniowie, stamtąd grupa autokarem zostanie przewieziona na Ukrainę.
17:25. Zełenski po ataku na Dniepr: Potrzebna presja na Rosję
Po ataku rosyjskich dronów w mieście Dniepr pracują ratownicy i miejskie służby - podał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „To był zuchwały atak - w dzień, na infrastrukturę cywilną” - podkreślił, informując, że według wstępnych danych ponad 10 osób odniosło obrażenia. Zełenski ocenił, iż każdy taki atak to dowód, że potrzebna jest dodatkowa presja na Rosję oraz bardziej dotkliwe sankcje, a także wspólne działania Ukrainy i jej sojuszników w zakresie obrony powietrznej.
Według szefa władz obwodu dniepropietrowskiego, w mieście ucierpiało 12 osób, z których jedna jest w ciężkim stanie.
17:01. Alarm na Ukrainie
Na terenie północnej, środkowej i wschodniej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Ostrzeżenie dla mieszkańców m.in. obwodów kijowskiego, czernihowskiego, połtawskiego, sumskiego, charkowskiego i donieckiego ogłoszono w związku z nadlatującymi rosyjskimi dronami kamikadze.
16:30. Trump: Rosja nam niedawno groziła, wysłaliśmy okręty podwodne w odpowiedzi
„Rosja nam ostatnio zagroziła, wysłałem atomowy okręt podwodny, najgroźniejszą broń, jaką stworzono” - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia do generałów w bazie Quantico w Wirginii.
-
Ostatnio Rosja trochę nam zagroziła i wysłałem okręt podwodny, atomowy okręt podwodny, najgroźniejszą broń, jaką kiedykolwiek stworzono. Po pierwsze, nie da się jej wykryć. Nie ma mowy. Jesteśmy 25 lat przed Rosją i Chinami w okrętach podwodnych. Rosja jest na drugim miejscu pod względem liczby okrętów podwodnych. Chiny na trzecim - mówił Trump w przemówieniu do zgromadzonych w bazie setek generałów i admirałów.
-
Wysłałem jeden lub dwa okręty podwodne - nie powiem, że dwa - na wybrzeże Rosji, żeby być ostrożnym, bo nie możemy pozwolić, żeby ludzie rzucali tym słowem. Nazywam je słowem na „n”. Są dwa słowa na „n” i nie można używać żadnego z nich - powiedział Trump, czyniąc aluzję do słowa „nuklearny” oraz obelżywego słowa określającego czarnoskórych.
16:00. Kellogg: Europa musi podejmować większe ryzyko wobec rosyjskich prowokacji
„Europejskie kraje NATO muszą podejmować większe ryzyko wobec rosyjskich prowokacji” – podkreślił specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg w wystąpieniu podczas Warsaw Security Forum. Jak dodał, nigdy dotąd nie widział, żeby NATO było tak silne, jak teraz.
Podczas jednego z paneli na Warsaw Security Forum, Kellog mówił o odpowiedniej reakcji na rosyjskie prowokacje. Posłużył się przykładem Turcji, której przestrzeń powietrzna została w 2015 r. naruszona przez rosyjski bombowiec Su-24. – Co zrobili Turkowie? Zestrzelili go – zauważył.
15:40. Orban do Tuska: Igrasz z życiem milionów Europejczyków
„Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków” – napisał na platformie X premier Węgier Viktor Orban, zwracając się do szefa polskiego rządu Donalda Tuska. Orban skomentował w ten sposób wypowiedź premiera Polski o tym, że wojna na Ukrainie jest też „naszą wojną”.
„Drogi Donaldzie Tusku, możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są. Unia Europejska też nie. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle!” – napisał węgierski premier.
Polityk zamieścił w komentarzu do swojego wpisu artykuł portalu Euractiv, w którym przywołano wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Tuska z Warsaw Security Forum w Warszawie. Ukraiński przywódca wezwał w poniedziałek do utworzenia wspólnej europejskiej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom powietrznym.
15:20. Szef MSZ Ukrainy: Mamy nadzieję na wizytę prezydenta Nawrockiego
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył we wtorek w rozmowie z agencją Ukrinform, że strona ukraińska ma nadzieję, że w krótkiej perspektywie dojdzie do wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego w Ukrainie.
Oczekujemy na wizytę prezydenta Polski w Ukrainie. Mamy nadzieję, że odbędzie się w krótkiej perspektywie - powiedział Sybiha. Dodał, że prezydent Ukrainy jest otwarty na dialog ze swoim polskim kolegą, a planowana wizyta będzie miała duże znaczenie dla dalszego rozwoju relacji pomiędzy Polską i Ukrainą.
15:00. Czechy: Rosyjska kampania dezinformacyjna próbuje wpłynąć na wybory
Przed wyborami do czeskiego parlamentu 3-4 października w tamtejszych mediach społecznościowych wzrosła liczba prorosyjskich treści. Jakub Janda, ekspert ds. bezpieczeństwa powiedział, że to operacja dezinformacyjna Kremla, która ma pomóc prorosyjskim partiom przekroczyć próg wyborczy.
- Chodzi o wsparcie niektórych prorosyjskich partii w czeskiej polityce, zagrożonych nieprzekroczeniem 5-procentowego progu wyborczego. Nawet drobna ingerencja może mieć poważne konsekwencje geopolityczne - ocenił Janda, dyrektor European Values Center for Security Policy - think tanku z siedzibą w Pradze.
14:10. Rząd Danii ostrzegł przed „wysokim zagrożeniem” atakiem hybrydowym lub sabotażem w energetyce
Rząd Danii podniósł poziom gotowości sektora energetycznego do „pomarańczowego”, czyli ostrzegł przed „wysokim zagrożeniem” atakiem hybrydowym lub sabotażem.
Według ministra ds. energii i klimatu Danii Larsa Aagaarda „nie jest to wyraz konkretnego zagrożenia dla dostaw energii, a decyzja opiera się na podstawie ogólnej oceny sytuacji”.
W praktyce oznacza to wzmożony monitoring infrastruktury energetycznej oraz ograniczenie dostępu do niektórych obiektów.
Ostatnio poziom pomarańczowy został ustanowiony we wrześniu 2022 r. po eksplozjach gazociągów Nord Stream w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm.
13:55. Chińskie linie, latające z Amsterdamu, wspierają Rosję wysokimi opłatami
Chińskie linie lotnicze, latające z Amsterdamu do Pekinu czy Szanghaju przez terytorium Rosji, przekazują Moskwie około 18 mln euro rocznie za korzystanie z rosyjskiej przestrzeni powietrznej – ustaliła holenderska rozgłośnia BNR.
Pasażerowie podróżujący z Amsterdamu do Chin na pokładzie samolotów chińskich linii lotniczych nieświadomie zasilają rosyjski budżet państwowy – wynika z ustaleń BNR. Rozgłośnia powiadomiła, powołując się na dane strony rosyjskiej, że każda taka podróż to 4–8 tys. euro wpłacanych przez przewoźników za usługi kontroli ruchu lotniczego nad Rosją. Łącznie daje to około 18 mln euro rocznie tylko w przypadku połączeń pasażerskich z lotniska Schiphol.
Dodatkowo, jak podkreślają eksperci cytowani przez BNR, Rosja pobiera również bliżej nieokreślone „opłaty licencyjne” za samo prawo przelotu przez swoje terytorium. „To niezwykle kosztowne, ale przewoźnicy mają ograniczony wybór – albo lecą przez Rosję, albo wykonują kosztowne i czasochłonne loty okrężną drogą” – zauważył Floris de Haan z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie.
13:01. Kopenhaga zamienia się w antydronową twierdzę
Kopenhaga od wtorku zamienia się w antydronową twierdzę przed dwoma szczytami w ramach duńskiej prezydencji w UE z udziałem delegacji z 60 państw i organizacji. Bezpieczeństwa będą strzec tysiące policjantów i żołnierzy, także z sąsiednich krajów.
Jutro przywódcy 27 krajów UE spotkają się na nieformalnym szczycie w pałacu Christiansborg, czyli siedzibie duńskiego parlamentu. Wieczorem goście zostaną podjęci przez króla Fryderyka X i królową Marię w pałacu Amalienborg. W czwartek w centrum konferencyjnym na wyspie Amager odbędzie się spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC), zrzeszającej 45 państw.
Jak poinformowała kopenhaska policja, we wtorek zamknięto dla ruchu samochodowego ścisłe centrum miasta, a od poniedziałku w Danii obowiązuje zakaz lotów cywilnymi dronami. Utrudnień można spodziewać się na lotnisku Kastrup w Kopenhadze oraz drogach w związku z eskortą pojazdów z oficjelami.
Według duńskiej policji, w Kopenhadze zarezerwowano 10 tys. noclegów dla dodatkowych funkcjonariuszy służb mundurowych z innych części kraju, a także ze Szwecji i Norwegii. Media informowały o wezwaniu przez duńskie siły zbrojne rezerwistów w trybie pilnym. Doniesienia te potwierdziło w oświadczeniu dowództwo, podkreślając, że jest to normalna praktyka, nie zaś powszechna mobilizacja.
Na lotnisku Kastrup rozstawiono antydronowy radar, a w cieśninie Sund bezpieczeństwa pilnują dwie korwety - niemiecka i duńska. Rząd Szwecji zdecydował o oddelegowaniu jednostki wyposażonej w systemy C-UAS, zdolne do wykrywania dronów i przeciwdziałania im za pomocą czujników i systemów zagłuszających. Władze w Oslo również dostarczą Duńczykom w trybie pilnym systemy obrony antydronowej wraz z ich pełną obsługą. Swoją pomoc wysyłają też m.in. Francja, Holandia, a także, w postaci misji eksperckiej - Ukraina.
12:28. SBU: urzędnik MSZ sprzedawał Rosjanom paszporty
Urzędnik MSZ Ukrainy sprzedawał rosyjskim obywatelom ukraińskie paszporty, by mogli swobodnie podróżować po Unii Europejskiej – poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Dyplomacie grozi do siedmiu lat więzienia.
„Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa (Ukrainy) i Policja Narodowa we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy odkryły schemat legalizacji obywateli Federacji Rosyjskiej na terytorium Uniii Europejskiej”- napisała SBU w komunikacie.
Sprawcą jest doradca jednego z departamentów MSZ Ukrainy, który w 2022 roku sprzedał kilku Rosjanom ukraińskie paszporty, aby mogli wyjechać do Unii Europejskiej.
„Śledztwo ustaliło, że proceder działał w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji Rosji, gdy podejrzany zajmował stanowisko drugiego sekretarza ds. konsularnych ambasady Ukrainy w jednym z państw europejskich” – zaznaczyło SBU w komunikacie.
11:50. Były szef CIA: bezzałogowe okręty podwodne mogą pomóc Ukrainie wygrać wojnę
Bezzałogowe okręty podwodne z ładunkami wybuchowymi mogą pomóc Ukrainie wygrać wojnę i „zatrzymać Rosjan na zawsze” – ocenił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Telegraph” gen. David Petraeus, były dyrektor amerykańskiej CIA. Zdaniem dowódcy sił USA podczas wojen w Iraku i Afganistanie, robotyczne okręty podwodne oraz innego rodzaju drony powinny stanowić kluczowy komponent ukraińskiej machiny wojennej.
„To jest moment, w którym Ukraina może skutecznie powstrzymać Rosjan na polu walki, jeśli tylko uda jej się stworzyć jeszcze więcej systemów bezzałogowych” – oznajmił Petraeus, podkreślając szczególnie znaczenie dronów morskich oraz pocisków manewrujących, m.in. Flamingo, o zasięgu około 3 tys. km, czyli zdolnych do uderzania w obiekty położone w głębi Rosji. Dodał, że Kijów potrzebuje w tym celu dalszego wsparcia wojskowego ze strony Zachodu.
Były szef CIA powiadomił, że kilka dni temu kierował na terytorium Ukrainy bezzałogowym okrętem morskim, który osiągnął prędkość 100 km na godzinę.
11:40. Kellogg: nie ma decyzji w sprawie przekazania Tomahawków Ukrainie
Nie zapadła jeszcze żadna decyzja w sprawie przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk – podkreślił specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg podczas Warsaw Security Forum.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km. Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż pocisków Tomahawk Ukrainie.
Gen. Kellogg pytany o tę kwestię podczas Warsaw Security Forum potwierdził, że kwestia rakiet Tomahawk została podniesiona przez Zełenskiego podczas spotkania z amerykańskim prezydentem, choć - jak zastrzegł - on sam nie brał udziału w tej rozmowie.
Specjalny wysłannik USA zaznaczył, że nie ma jeszcze żadnej decyzji potwierdzającej lub negującej gotowość Stanów Zjednoczonych do przekazania Ukrainie tych pocisków. Stwierdził przy tym, że to prawdopodobnie najpoważniejsza kwestia, która została poruszona podczas spotkania Trump–Zełenski.
Kellogg podkreślił, że rakiety Tomahawk to bardzo zaawansowany system rakietowy, który – jego zdaniem – jest „gamechangerem”. Ostateczną decyzję – jak zastrzegł Kellogg – podejmie prezydent USA. - Jeśli pozyskuje się tak zaawansowany system, zmienia to dynamikę konfliktu, ze względu na to, że dodaje to do równaniu pewien element pewności lub niepewności - mówił Kellogg.
11:20. Zełenski: nasi sojusznicy sfinansowali już cztery pakiety pomocy wojskowej w ramach PURL
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że kraje partnerskie Kijowa sfinansowały już cztery pakiety pomocy wojskowej w ramach inicjatywy PURL, a obecnie trwają rozmowy o dwóch kolejnych.
To daje nam możliwość zakupu systemów uzbrojenia, jakie jest potrzebne już teraz, w tym systemów (rakietowych) Patriot i innego kluczowego amerykańskiego wyposażenia
– napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Dodał, że trwają rozmowy na temat dwóch kolejnych pakietów pomocy wojskowej, które Ukraina ma otrzymać z USA. Jak dotąd, w ramach inicjatywy PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List), obejmującej zakupy uzbrojenia najistotniejszego dla ukraińskiej armii, kraje NATO sfinansowały zakupy sprzętu wojskowego o łącznej wartości ponad 2 mld dolarów. – Naszym celem jest zabezpieczenie w ramach tej inicjatywy środków o wartości 1 mld dolarów w ciągu (każdego) miesiąca – poinformował Zełenski.
10:35. Dron nad norweską platformą wydobywczą na Morzu Czarnym
Niezidentyfikowany dron został zauważony nad platformą wydobycia gazu firmy Equinor na Morzu Północnym - przekazała norweska policja. Bezzałogowiec został zauważony przez pracowników platformy. Trwa śledztwo ws. pochodzenia maszyny.
10:20. Operacja ukraińskiego drona
Ukraiński dron uderzył w punkt kontrolny 20 km w głąb okupowanego przez Rosję terenu.
09:30. Rutte: Nie możemy wydawać milionów na pociski, by zestrzeliwać tanie drony
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oznajmił w Brukseli, że inicjatywa stworzenia „muru dronowego” jest konieczna, ponieważ Sojusz nie może wydawać milionów euro czy dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują tylko kilka tysięcy dolarów.
Musimy sprawić, że nasze niebo będzie bezpieczne. W ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się dronów w Polsce i (rosyjskich - PAP) myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co się wydarzyło w Danii. Jeśli chodzi o przypadek Danii, cały czas badamy, co się stało, ale jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jest jasne, że stoją za tym Rosjanie
— powiedział Rutte podczas wspólnego oświadczenia prasowego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Podkreślił, że właśnie dlatego tak potrzebna jest realizacja inicjatywy „muru dronowego”.
09:25. Von der Leyen: W sprawie Straży Wschodniej Flanki musimy działać teraz
Musimy działać teraz w sprawie Straży Wschodniej Flanki, dlatego zaproponujemy natychmiastowe przedsięwzięcia, mające na celu stworzenie muru dronowego - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wygłosiła oświadczenie wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na posiedzeniu Komisji Europejskiej.
Potrzebujemy flagowych projektów obronnych. Na przykład w przypadku flagowego projektu Straż Wschodniej Flanki musimy działać teraz. Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice - zadeklarowała von der Leyen.
Dlatego zaproponujemy natychmiastowe działania, mające na celu stworzenie muru dronowego - podkreśliła szefowa KE. - Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO - dodała.’
09:20. Straty Rosji
Szacunkowe dane dotyczące strat bojowych Rosji na dzień 30 września, według Sił Zbrojnych Ukrainy.
09:00. Rosyjski dekret o poborze
Putin podpisał dekret o jesiennym poborze do armii, który potrwa od 1 października do 31 grudnia 2025 roku. W tym czasie do wojska zostanie powołanych 135 tys. mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat.
08:06. W ataku rosyjskiego drona zginęła czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci
Czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci w wieku czterech i sześciu lat, zginęła w nocy z poniedziałku na wtorek w wyniku ataku rosyjskiego drona na dom mieszkalny we wsi Czerneczczyna w gminie Krasnopole w obwodzie sumskim – poinformowały władze regionu.
Ratownicy wydobyli spod gruzów ciała rodziców i ich synów.
07:11. Merz: Europa nie jest już w stanie pokoju z Rosją
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w poniedziałek, że „Europa nie jest w stanie wojny, ale już nie w stanie pokoju” z Rosją. Ponownie poparł projekt uruchomienia zamrożonych rosyjskich aktywów w celu wsparcia Ukrainy.
Pozwólcie, że ujmę to w zdaniu, które na pierwszy rzut oka może być trochę szokujące…nie jesteśmy w stanie wojny, ale już także nie w stanie pokoju z Rosją
— powiedział Merz na spotkaniu z mediami w Duesseldorfie.
Wojna Rosji jest „wojną przeciwko naszej demokracji, wojną przeciwko naszej wolności” - dodał Merz. Podkreślił też, że zamiarem Moskwy jest podważenie jedności Unii Europejskiej.
00:01. Zełenski zaproponował budowę wspólnej tarczy powietrznej z europejskimi partnerami
Ukraina chciałaby zbudować razem ze swoimi europejskimi partnerami wspólną tarczę obrony powietrznej w celu ochrony przed zagrożeniami ze strony Rosji - zadeklarował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia online w ramach Warsaw Security Forum.
Ukraina proponuje Polsce i wszystkim naszym partnerom zbudowanie wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom z powietrza
— powiedział Zełenski.
To jest możliwe. Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi
— argumentował Zełenski.
Zapytany o politykę prezydenta USA Donalda Trumpa, Zełenski zauważył, że podejście Waszyngtonu do Ukrainy i bezpieczeństwa Europy uległo zmianie.
Dziś stanowisko prezydenta Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. (Trump) wspiera stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę
— podkreślił ukraiński przywódca.
Warsaw Security Forum (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa) jest organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, z udziałem m.in. premiera Polski Donalda Tuska. To coroczne międzynarodowe wydarzenie odbywające się w Warszawie, które gromadzi polityków, ekspertów ds. bezpieczeństwa, wojskowych, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych.
