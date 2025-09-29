Trwa 1315. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 30 września 2025 r.
00:01. Zełenski zaproponował budowę wspólnej tarczy powietrznej z europejskimi partnerami
Ukraina chciałaby zbudować razem ze swoimi europejskimi partnerami wspólną tarczę obrony powietrznej w celu ochrony przed zagrożeniami ze strony Rosji - zadeklarował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia online w ramach Warsaw Security Forum.
Ukraina proponuje Polsce i wszystkim naszym partnerom zbudowanie wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom z powietrza
— powiedział Zełenski.
To jest możliwe. Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi
— argumentował Zełenski.
Zapytany o politykę prezydenta USA Donalda Trumpa, Zełenski zauważył, że podejście Waszyngtonu do Ukrainy i bezpieczeństwa Europy uległo zmianie.
Dziś stanowisko prezydenta Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. (Trump) wspiera stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę
— podkreślił ukraiński przywódca.
Warsaw Security Forum (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa) jest organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, z udziałem m.in. premiera Polski Donalda Tuska. To coroczne międzynarodowe wydarzenie odbywające się w Warszawie, które gromadzi polityków, ekspertów ds. bezpieczeństwa, wojskowych, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych.
