Rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał dziś ustawę o wystąpieniu Rosji z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Wniosek w tej sprawie został przegłosowany 17 września przez Dumę, niższą izbę rosyjskiego parlamentu.
26 sierpnia rząd w Moskwie skierował do Władimira Putina wniosek o wystąpienie państwa z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Następnie dokument został zatwierdzony przez obie izby rosyjskiego parlamentu (Dumę i Radę Federacji).
Podpis prezydenta Federacji Rosyjskiej jest końcowym etapem procedury odstąpienia od zapisów konwencji.
Rosja się wycofuje
Rosja podpisała to porozumienie międzynarodowe, funkcjonujące w ramach systemu prawnego Rady Europy, w 1996 r. Po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny z Ukrainą w 2022 r. Kreml zapowiedział opuszczenie tej organizacji i reżimów prawnych Rady Europy związanych z ochroną praw człowieka - w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Jak wynika z raportów niezależnych instytucji, w tym m.in. OBWE, strona rosyjska odpowiada za „poważne naruszenia” prawa międzynarodowego wobec ukraińskich jeńców wojennych i cywilów, które obejmują nie tylko przypadki tortur, lecz także pozasądowych egzekucji.
maz/PAP
