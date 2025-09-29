Prezydent Mołdawii zadowolona z wyników wyborów. "Zwycięstwo kraju"; "Cieszę się, że mamy zagwarantowaną drogę do UE"

Prezydent Mołdawii Maia Sandu / autor: PAP/EPA

Prezydent Mołdawii Maia Sandu oceniła wyniki wyborów parlamentarnych w jej kraju, gdzie zwyciężyła partia PAS. „Wskazują na silne poparcie dla integracji kraju z Unią Europejską” - powiedziała.

Wyniki wyborów oznaczają zwycięstwo kraju, a nie jednej partii

— zaznaczyła Sandu.

Cieszę się, że mamy zagwarantowaną drogę do UE. (…) Bardzo chciałam, żeby Mołdawianie podjęli decyzję na rzecz Mołdawii. Chcę, żeby Mołdawia była wolnym i demokratycznym krajem

— powiedziała.

Rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zdobyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii 50,03 proc. głosów – wynika z niemal pełnych rezultatów, podanych oficjalnie w poniedziałek. Skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) uzyskał 24,26 proc. głosów.

Wstępne szacunki wskazują na to, że PAS utrzyma większość w parlamencie. Na 101 miejsc w izbie partia ta będzie mieć zapewne około 55 mandatów. To mniej niż w poprzedniej kadencji, kiedy posiadała 63, ale pozwoli jej to na samodzielne rządy bez potrzeby tworzenia koalicji, której PAS nie miałaby z kim stworzyć pod hasłem wejścia do UE.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rządząca proeuropejska partia wygrała wybory w Mołdawii. Lider prorosyjskiego ugrupowania wezwał swoich zwolenników do protestów

xyz/PAP

