Ukraiński dyplomata Walerij Czałyj ostrzega, że Władimir Putin jest gotów przeprowadzić prowokacje lądowe na terenie państw członkowskich NATO. „Wejdzie tam tym rosyjskim butem. Jak tylko pozwolą na to okoliczności, Putin zrobi to” - ostrzegł były ambasador w USA podczas rozmowy z portalem EspresoTV, którego cytuje „Interia”. Czałyj jest przekonany, że rosyjski dyktator nie ograniczy się jedynie do prowokacji z użyciem dronów.
W ostatnich tygodniach Rosjanie używając dronów, naruszają przestrzeń powietrzną krajów NATO. Najwięcej wtargnięć miało miejsce w Polsce przed dwoma tygodniami. Nad nasze terytorium wleciało ok. 21 dronów bojowych, część z nich została zestrzelonych. Kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej NATO miały miejsce m.in. w Rumunii i Danii. Według byłego ambasadora Ukrainy w USA Walerija Czałyja dyktator Putin nie ograniczy się jedynie do tego typu prowokacji i przeprowadzi także drogą lądową na terytorium państw NATO.
Putin nie potrafi się powstrzymać. Wejdzie tam tym rosyjskim butem, jak sam powiedział: „Tam, gdzie postawił stopę rosyjski żołnierz, tam jest nasza ziemia”. Proszę mi wierzyć, nie powstrzyma się przed tym. Jak tylko pozwolą na to okoliczności, zrobi to
— podkreślił w rozmowie z portalem EspresoTV.
Kilka dni temu Rosjanie naruszyli także przestrzeń powietrzną Estonii, wlatując nad jej terytorium trzema myśliwcami MiG-31.
Litwa ma być pierwszym celem
Zdaniem ukraińskiego polityka celem tych operacji lądowych ma być m.in. Litwa.
Obecnie bardzo uważnie obserwuję nie Suwałki, ale dostawy z Rosji do obwodu królewieckiego. Podpisano umowę, zgodnie z którą transporty te mają przechodzić między innymi przez Litwę. Ale była sytuacja, kiedy zatrzymano je na jakiś czas, ponieważ przewożono ładunki objęte sankcjami
— stwierdził dyplomata i nazwał swoje prognozy lądowych prowokacji nieuchronnymi.
Bardzo łatwo jest to zrobić. Specjalnie przeprowadzić dostawę z towarami objętymi sankcjami, a następnie, jeśli Litwini to zablokują, oświadczyć, że w ten sposób dochodzi do blokady obwodu królewieckiego i ze względów humanitarnych należy przywrócić ten korytarz
— dodał, podkreślając, że dopiero po takich wtargnięciach Europa będzie gotowa do radykalnej zmiany swojego podejścia do Putina i Rosji.
