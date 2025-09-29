Poważne zdarzenie. Drony zakłóciły rejsy dwóch samolotów pasażerskich w Norwegii. Zastosowano procedury awaryjne

Niezidentyfikowane drony w okolicach docelowych lotnisk zmusiły w nocy z niedzieli na poniedziałek norweską kontrolę lotów do skierowania dwóch samolotów pasażerskich na zapasowe lotniska. W części Norwegii obowiązuje zakaz wystrzeliwania dronów.

Pasażerowie wieczornego lotu linii Wideroe z Bodoe do Broennoeysund musieli wylądować w odległym o 200 km od docelowego lotniska Trondheim. Na pokładzie samolotu ATR znajdowało się 47 osób. Boeing 737 linii Norwegian z Oslo do Bardufoss na północy Norwegii tuż przed lądowaniem został skierowany z powrotem do portu lotniczego Gardermoen.

W obu przypadkach piloci samolotów zastosowali procedury awaryjne w związku z wykryciem niezidentyfikowanych dronów w bezpośrednim sąsiedztwie docelowych lotnisk.

Poważne zdarzenie

Odpowiadająca za kontrolę przestrzeni powietrznej Norwegii państwowa spółka Avinor określiła w komunikacie prasowym zdarzenia jako poważne.

W związku z zauważeniem niezidentyfikowanych dronów w sąsiedztwie lotnisk i baz wojskowych, do czego dochodzi w Norwegii od zeszłego tygodnia, policja w regionie Nordland wprowadziła obowiązujący od poniedziałku od południa całkowity zakaz korzystania z dronów w okolicy portów lotniczych Bodoe, Broennoeysund, Trondheim i Andenes.

