Niezidentyfikowane drony w okolicach docelowych lotnisk zmusiły w nocy z niedzieli na poniedziałek norweską kontrolę lotów do skierowania dwóch samolotów pasażerskich na zapasowe lotniska. W części Norwegii obowiązuje zakaz wystrzeliwania dronów.
Pasażerowie wieczornego lotu linii Wideroe z Bodoe do Broennoeysund musieli wylądować w odległym o 200 km od docelowego lotniska Trondheim. Na pokładzie samolotu ATR znajdowało się 47 osób. Boeing 737 linii Norwegian z Oslo do Bardufoss na północy Norwegii tuż przed lądowaniem został skierowany z powrotem do portu lotniczego Gardermoen.
W obu przypadkach piloci samolotów zastosowali procedury awaryjne w związku z wykryciem niezidentyfikowanych dronów w bezpośrednim sąsiedztwie docelowych lotnisk.
Poważne zdarzenie
Odpowiadająca za kontrolę przestrzeni powietrznej Norwegii państwowa spółka Avinor określiła w komunikacie prasowym zdarzenia jako poważne.
W związku z zauważeniem niezidentyfikowanych dronów w sąsiedztwie lotnisk i baz wojskowych, do czego dochodzi w Norwegii od zeszłego tygodnia, policja w regionie Nordland wprowadziła obowiązujący od poniedziałku od południa całkowity zakaz korzystania z dronów w okolicy portów lotniczych Bodoe, Broennoeysund, Trondheim i Andenes.
