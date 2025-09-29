Kolejna prowokacja? Wczoraj doszło do incydentu z dronem na szwedzkim lotnisku w Sundsvall-Timra. Policja zatrzymała mężczyznę

Lotnisko Sundsvall-Timra / autor: wikimedia.commons: Felix Wikström/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Lotnisko Sundsvall-Timra / autor: wikimedia.commons: Felix Wikström/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Mężczyzna z dronem został zatrzymany po incydencie na regionalnym lotnisku w Sundsvall-Timra w środkowej Szwecji w związku z podejrzeniem o spowodowanie tam zakłóceń w ruchu lotniczym – poinformowała dzisiaj szwedzka policja.

Bezzałogowiec został zidentyfikowany wczoraj wieczorem w strefie lotniska. Z tego powodu lecący ze Sztokholmu samolot przez 40 minut krążył w okolicy, zanim bezpiecznie wylądował.

Testy systemu antydronowego

Według lokalnej gazety „Sundsvalls Tidning” na lotnisku w Sundsvall-Timra od czerwca testowany jest nowoczesny system antydronowy pomagający zidentyfikować miejsce, z którego sterowany jest dany dron.

To kolejny incydent związany z niezidentyfikowanymi bezzałogowcami w okolicy ważnego obiektu. W nocy z czwartku na piątek dwa drony zaobserwowano nad archipelagiem w Karlskronie, gdzie znajdują się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej i siedziby firm przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi.

maz/PAP

