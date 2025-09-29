Mężczyzna z dronem został zatrzymany po incydencie na regionalnym lotnisku w Sundsvall-Timra w środkowej Szwecji w związku z podejrzeniem o spowodowanie tam zakłóceń w ruchu lotniczym – poinformowała dzisiaj szwedzka policja.
Bezzałogowiec został zidentyfikowany wczoraj wieczorem w strefie lotniska. Z tego powodu lecący ze Sztokholmu samolot przez 40 minut krążył w okolicy, zanim bezpiecznie wylądował.
Testy systemu antydronowego
Według lokalnej gazety „Sundsvalls Tidning” na lotnisku w Sundsvall-Timra od czerwca testowany jest nowoczesny system antydronowy pomagający zidentyfikować miejsce, z którego sterowany jest dany dron.
To kolejny incydent związany z niezidentyfikowanymi bezzałogowcami w okolicy ważnego obiektu. W nocy z czwartku na piątek dwa drony zaobserwowano nad archipelagiem w Karlskronie, gdzie znajdują się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej i siedziby firm przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi.
CZYTAJ TEŻ:
— Drony nad archipelagiem w Karlskronie! Znajduje się tam główna baza szwedzkiej marynarki wojennej. Trwa śledztwo
— Kolejny raz nad duńskimi obiektami wojskowymi latały drony! Żadne z krajowych lotnisk nie zostało zamknięte
— Jednoznaczna deklaracja ministra obrony Szwecji! „Mamy prawo bronić swojej przestrzeni powietrznej - w razie potrzeby - także siłą”
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741827-incydent-na-lotnisku-w-szwecji-ujeto-mezczyzne-z-dronem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.