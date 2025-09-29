Do 2030 roku niemiecki koncern Lufthansa zwolni 4 tys. pracowników administracyjnych w związku z cyfryzacją i automatyzacją procesów pracy – poinformował zarząd spółki, cytowany przez agencję dpa.
Będzie to największa redukcja w największej europejskiej grupie linii lotniczych od czasu, gdy pandemia COVID-19 spustoszyła branżę - zauważyła agencja Bloomberga, dodając, firma usiłuje ograniczyć koszty.
W ubiegłym roku koncern obniżał prognozy finansowe, a opóźnienia w dostawach samolotów przesuwają w czasie również odnowę floty Lufthansy i przejście na modele samolotów zużywające mniej paliwa.
Lufthansa planuje zwiększenie floty
Lufthansa, zatrudniająca obecnie ok. 103 tys. pracowników, jest największym europejskim przewoźnikiem lotniczym. W skład koncernu wchodzą także linie lotnicze Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Spółka jest też mniejszościowym udziałowcem włoskiego przewoźnika lotniczego Ita Airways.
Lufthansa poinformowała, że do 2030 roku zamierza dodać do swojej floty ponad 230 samolotów, w tym 100 dalekodystansowych.
