Szef francuskiej Partii Socjalistycznej Olivier Faure, który w piątek spotka się z premierem Sebastienem Lecornu, zasugerował, że jest to ostatnia szansa na porozumienie w sprawie projektu budżetu. Ostrzegł, że „jeśli nic się nie zmieni”, to nastąpi wotum nieufności i rząd upadnie. Wprowadzenie podatku Zucmana oraz wycofanie się z reformy emerytalnej wprowadzonej w 2023 roku są głównymi postulatami lewicy, od której poparcia zależy trwałość mniejszościowego rządu.
W wywiadzie dla portalu BFMTV Faure powiedział, że zamiary premiera w sprawie projektu budżetu wciąż nie są zupełnie jasne. Dodał, że w piątek na spotkaniu z Lecornu będzie chciał poznać pełen projekt budżetu na 2026 rok.
Jeśli nic się nie zmieni, to rezultat jest już znany. Będzie wotum nieufności, a więc, ten rząd upadnie, i będzie prawdopodobnie rozwiązanie parlamentu, na co jesteśmy gotowi
— powiedział Faure.
CZYTAJ TAKŻE: Dymisja Bayrou stała się faktem. Emmanuel Macron powołał nowego premiera Francji. To dotychczasowy minister obrony
Spór o podatek Zucmana
Olivier Faure zapewnił, że Partia Socjalistyczna (PS) chce rozmawiać z premierem na temat alternatywy dla tzw. podatku Zucmana, czyli podatku dla najbogatszych, których majątki przekraczają 100 mln euro. Lecornu już wykluczył wprowadzenie podatku Zucmana; Faure mówił o takim alternatywnym obciążeniu, które przyniosłoby do budżetu około 15 mld euro.
Chcę pieniędzy (do budżetu), które pozwolą, by oszczędzono Francuzów z klasy średniej i klas ludowych (grup o niskich dochodach- PAP)
— oświadczył Faure. Jak wskazał, kwoty, których nie zapłacą - poprzez podatek - obywatele o najwyższych dochodach, obciążą innych.
Wprowadzenie podatku Zucmana oraz wycofanie się z reformy emerytalnej wprowadzonej w 2023 roku są głównymi postulatami lewicy, od której poparcia zależy trwałość mniejszościowego rządu.
Lecornu, powołany na premiera 9 września, dopiero tworzy gabinet, ale jego najważniejszym zadaniem jest przeprowadzenie przez parlament projektu budżetu na przyszły rok. Poprzedni rząd, na którego czele stał Francois Bayrou, został zmuszony do ustąpienia, gdyż nie zdołał zdobyć poparcia dla ustawy budżetowej.
CZYTAJ TAKŻE: Francja „chorym człowiekiem” Europy. Paryż może spowolnić europejską gospodarkę i zagrozić kryzysem. Sytuacji nie polepsza chaos polityczny
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741820-socjalisci-stawiaja-ultimatum-nowemu-premierowi-francji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.