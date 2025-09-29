Prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičš wezwał do przekształcenia natowskiej misji nadzoru przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi w pełnoprawną operację obrony, wskazując na rosnące zagrożenie ze strony rosyjskich naruszeń i incydentów z udziałem dronów.
Według łotewskiego lidera poza odstraszaniem potrzebne są również skuteczniejsze rozwiązania, szczególnie w zakresie obrony powietrznej regionu bałtyckiego.
Na potrzebę przekształcenia dotychczasowej misji NATO, powinny wskazywać konsultacje, zainicjowane przez Estończyków w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz zwołana nadzwyczajna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ
— mówił Rinkēvičš w wywiadzie dla estońskiego radia ERR, nawiązując do incydentu, w którym trzy rosyjskie myśliwce MiG-31, przelatując nad Zatoką Fińską, znalazły się w przestrzeni powietrznej Estonii przez około 12 min.
Pokazało to powagę sytuacji i sprawiło, że sojusznicy usłyszeli nie tylko głos Estonii, ale także innych państw bałtyckich
— powiedział łotewski prezydent, podkreślając, że zwłaszcza w regionie bałtyckim, obecne bezpieczeństwo przestrzeni nad tymi krajami polega „jedynie” na misji patrolowania nieba.
Również władze w Tallinnie dążą do tego, by przekształcić wykonywaną rotacyjnie przez sojuszników natowską misję nadzoru w misję obrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, w tym, w zakresie dozbrojenia samolotów sojuszników i użycia lądowych systemów obrony powietrznej.
Natowska misja Baltic Air Policy realizowana jest od 2004 r. po tym, jak Litwa, Łotwa i Estonia, które nie mają wystarczająco skutecznych własnych sił powietrznych, zostały przyjęte do NATO.
