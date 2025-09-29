Prezydent Łotwy apeluje ws. wschodniej flanki NATO: Odstraszanie nie wystarczy. Należy stworzyć pełnoprawną obronę

Prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičš wezwał do przekształcenia natowskiej misji nadzoru przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi w pełnoprawną operację obrony, wskazując na rosnące zagrożenie ze strony rosyjskich naruszeń i incydentów z udziałem dronów.

Według łotewskiego lidera poza odstraszaniem potrzebne są również skuteczniejsze rozwiązania, szczególnie w zakresie obrony powietrznej regionu bałtyckiego.

Na potrzebę przekształcenia dotychczasowej misji NATO, powinny wskazywać konsultacje, zainicjowane przez Estończyków w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz zwołana nadzwyczajna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ

— mówił Rinkēvičš w wywiadzie dla estońskiego radia ERR, nawiązując do incydentu, w którym trzy rosyjskie myśliwce MiG-31, przelatując nad Zatoką Fińską, znalazły się w przestrzeni powietrznej Estonii przez około 12 min.

Pokazało to powagę sytuacji i sprawiło, że sojusznicy usłyszeli nie tylko głos Estonii, ale także innych państw bałtyckich

— powiedział łotewski prezydent, podkreślając, że zwłaszcza w regionie bałtyckim, obecne bezpieczeństwo przestrzeni nad tymi krajami polega „jedynie” na misji patrolowania nieba.

Również władze w Tallinnie dążą do tego, by przekształcić wykonywaną rotacyjnie przez sojuszników natowską misję nadzoru w misję obrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, w tym, w zakresie dozbrojenia samolotów sojuszników i użycia lądowych systemów obrony powietrznej.

Natowska misja Baltic Air Policy realizowana jest od 2004 r. po tym, jak Litwa, Łotwa i Estonia, które nie mają wystarczająco skutecznych własnych sił powietrznych, zostały przyjęte do NATO.

xyz/PAP

