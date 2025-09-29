Waszyngton wysyła sygnał o możliwym rozszerzeniu wsparcia dla Kijowa - Donald Trump miał zaakceptować ukraińskie ataki w głąb terytorium Rosji, o czym w rozmowie z Fox News poinformował specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg.
Zapytany wczoraj, czy Trump zezwolił Ukrainie na ataku dalekiego zasięgu w głębi Rosji, Kellogg odparł:
Sądząc po jego słowach, a także po wypowiedziach wiceprezydenta (USA J.D.) Vance’a i sekretarza (stanu Marca) Rubio, myślę, że odpowiedź brzmi: tak. Niech (Ukraina) korzysta ze zdolności do uderzania w głębi.
Pytany, czy wojska ukraińskie mają zgodę na wykorzystywanie amerykańskiej broni w taki sposób, Kellogg odparł:
Jest różnie. Czasem mają, czasem nie.
Kellogg przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na niedawnym spotkaniu z Trumpem poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km, ale jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— RELACJA. 1314. dzień wojny. Zełenski: Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i obsługi dronów przeciwko krajom europejskim
— Amerykanie rozważają sprzedaż Tomahawków Ukrainie. Vance: Rosjanie niewiele zyskują na polu bitwy. Muszą się obudzić
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741804-gen-kellogg-trump-wydal-zgode-na-glebokie-ataki-ukrainy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.