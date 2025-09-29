Ukraina w końcu doczekała się przełomu w wojnie? Gen. Kellogg: Trump wydał zgodę, żeby Kijów dokonywał ataków w głąb Rosji

Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA

Waszyngton wysyła sygnał o możliwym rozszerzeniu wsparcia dla Kijowa - Donald Trump miał zaakceptować ukraińskie ataki w głąb terytorium Rosji, o czym w rozmowie z Fox News poinformował specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg.

Zapytany wczoraj, czy Trump zezwolił Ukrainie na ataku dalekiego zasięgu w głębi Rosji, Kellogg odparł:

Sądząc po jego słowach, a także po wypowiedziach wiceprezydenta (USA J.D.) Vance’a i sekretarza (stanu Marca) Rubio, myślę, że odpowiedź brzmi: tak. Niech (Ukraina) korzysta ze zdolności do uderzania w głębi.

Pytany, czy wojska ukraińskie mają zgodę na wykorzystywanie amerykańskiej broni w taki sposób, Kellogg odparł:

Jest różnie. Czasem mają, czasem nie.

Kellogg przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na niedawnym spotkaniu z Trumpem poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km, ale jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.

xyz/PAP

