NA ŻYWO

RELACJA. 1314. dzień wojny. Zełenski: Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i obsługi dronów przeciwko krajom europejskim

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zniszczenia w Kijowie po ostatnim rosyjskim nalocie / autor: PAP/EPA
Zniszczenia w Kijowie po ostatnim rosyjskim nalocie / autor: PAP/EPA

Trwa 1314. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Poniedziałek, 29 września 2025 r.

00:01. Zełenski: Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i obsługi dronów przeciwko krajom europejskim

Dane wywiadowcze wskazują, że Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i obsługi dronów przeciwko krajom europejskim - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W wieczornym wpisie i nagraniu w mediach społecznościowych podkreślił, iż „to kolejny dowód na to, że Morze Bałtyckie i inne morza muszą być zamknięte dla rosyjskich tankowców – a przynajmniej dla floty cieni”.

Liczymy również na zdecydowane kroki ze strony Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem o tym, co mogłoby realnie skłonić Rosję do zmiany stanowiska i zakończenia wojny. Świat dysponuje narzędziami, które mogą działać w sposób prawdziwie pokojowy

— dodał.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych