Trwa 1314. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 29 września 2025 r.
00:01. Zełenski: Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i obsługi dronów przeciwko krajom europejskim
Dane wywiadowcze wskazują, że Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i obsługi dronów przeciwko krajom europejskim - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W wieczornym wpisie i nagraniu w mediach społecznościowych podkreślił, iż „to kolejny dowód na to, że Morze Bałtyckie i inne morza muszą być zamknięte dla rosyjskich tankowców – a przynajmniej dla floty cieni”.
Liczymy również na zdecydowane kroki ze strony Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem o tym, co mogłoby realnie skłonić Rosję do zmiany stanowiska i zakończenia wojny. Świat dysponuje narzędziami, które mogą działać w sposób prawdziwie pokojowy
— dodał.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741795-relacja-1314-dzien-wojny-rosyjskie-drony-i-tankowce
