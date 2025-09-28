WIDEO

Tragedia w stanie Michigan! Napastnik zaczął strzelać do ludzi przez kościołem. Są ofiary, świątynia stoi w ogniu. WIDEO

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź autor: Fratria/X
Strzelanina w okolicy kościoła mormonów w amerykańskim Grand Blanc (stan Michigan)! Według relacji napastnik otworzył ogień do zebranych ludzi. Policja mówi o wielu ofiarach. Kościół jest w „stanie ciągłego pożaru”.

Napastnik otworzył ogień do osób zgromadzonych wokół świątyni. Na początku lokalna policja poinformowała, że strzelec został obezwładniony, ale później pojawiła się informacja o jego zastrzeleniu.

Jest wiele ofiar, a strzelec został obezwładniony. W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Kościół jest w stanie ciągłego pożaru

— podała w pierwszym komunikacie lokalna policja.

Liczba potwierdzonych ofiar waha się od sześciu do ośmiu. Władze stanu Michigan podkreśliły, że sytuacja pozostaje „krytyczna”.

kk/X/Interia

