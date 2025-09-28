Strzelanina w okolicy kościoła mormonów w amerykańskim Grand Blanc (stan Michigan)! Według relacji napastnik otworzył ogień do zebranych ludzi. Policja mówi o wielu ofiarach. Kościół jest w „stanie ciągłego pożaru”.
Napastnik otworzył ogień do osób zgromadzonych wokół świątyni. Na początku lokalna policja poinformowała, że strzelec został obezwładniony, ale później pojawiła się informacja o jego zastrzeleniu.
Jest wiele ofiar, a strzelec został obezwładniony. W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Kościół jest w stanie ciągłego pożaru
— podała w pierwszym komunikacie lokalna policja.
Liczba potwierdzonych ofiar waha się od sześciu do ośmiu. Władze stanu Michigan podkreśliły, że sytuacja pozostaje „krytyczna”.
kk/X/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741781-strzelanina-przed-kosciolem-w-michigan-sa-ofiary-wideo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.