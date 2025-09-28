„W chińskiej prowincji Kuejczou oddano do użytku najwyższy most drogowy na świecie” – poinformowały państwowe media. Konstrukcja, wznosząca się nad kanionem Huajiang na wysokości 625 metrów nad lustrem wody, skraca czas podróży z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut.
Budowa mostu, która trwała trzy lata, ustanowiła rekord świata, bijąc o ok. 60 metrów poprzedniego rekordzistę – most Duge położony zaledwie 200 km dalej.
Najdłuższy most górski
Konstrukcja, mierząca łącznie 2890 m, stała się również najdłuższym mostem górskim na świecie. Jego główne przęsło biegnące nad rzeką Beipan ma 1420 m długości. Huajiang został zmontowany z 93 sekcji kratownic stalowych ważących łącznie ponad 21 tys. ton, co trzykrotnie przekracza wagę Wieży Eiffla.
Nowy most ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności
— podkreśla agencja Xinhua.
Radykalnie skraca czas podróży między powiatami Zhenfeng i Guanling z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut, co ułatwi codzienne życie mieszkańców i usprawni transport towarów w regionie.
Światowe muzeum mostów
Górzysta prowincja Kuejczou nazywana jest „światowym muzeum mostów”
— pisze portal PengPai.
W regionie oddano do użytku lub trwa budowa 32 tys. mostów i znajduje się tam niemal połowa ze 100 najwyższych mostów świata.
Spośród 50 najwyższych mostów na świecie tylko trzy znajdują się poza granicami Chin
— zwraca z kolei uwagę dziennik „South China Morning Post”.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741771-padl-rekord-swiata-w-chinach-otwarto-najwyzszy-most
