Podczas nocnego nalotu polska ambasada na Ukrainie została trafiona pociskiem! "Znalazł się w pomieszczeniu kuchennym"

Sprawdź Flaga Polski / autor: Fratria
Flaga Polski / autor: Fratria

W nocy doszło do niebezpiecznej sytuacji. Polska ambasada na Ukrainie została trafiona pociskiem. Nikomu nic się nie stało

O sprawie poinformował portal Defence24.

Jeden pocisk spadł na budynek wydziału konsularnego należący do 🇵🇱polskiej ambasady w Ukrainie w Kijowie. Prawdopodobnie był on ukraiński, który próbował zestrzelić rosyjski dron. Nikomu nic się nie stało

— przekazał redaktor naczelny portalu Aleksander Olech.

W rozmowie z RMF FM zdarzenie potwierdził rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Element pocisku albo pocisk małokalibrowy spadł na dach naszego wydziału konsularnego. Tak został przebity następnie w sufit. Pocisk znalazł się w pomieszczeniu kuchennym. Nikomu nic się nie stało

— poinformował.

Fragment pocisku uszkodził dach, ten sam, który został wyremontowany po poprzednim tego typu ataku. Straty są nieznaczne, ale wciąż trwa ich szacowanie

— potwierdził PAP Wroński.

Nikt nie ucierpiał. Praca ambasady nie została wstrzymana

— podkreślił.

Poprzedni atak, w czasie którego uszkodzono budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady w Kijowie, miał miejsce na początku lipca br.

Jak poinformował dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ponad 12-godzinnym ataku na Ukrainę Rosja użyła niemal 500 dronów uderzeniowych i zabiła co najmniej czterech ludzi, wśród których jest 12-letnia dziewczynka. W całym kraju rannych zostało co najmniej 40 osób.

xyz/RMF FM/Defence24/X/PAP

