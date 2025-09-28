Duńskie siły zbrojne po raz drugi z rzędu odnotowały obecność dronów nad obiektami wojskowymi, co władze kraju określają jako możliwy atak hybrydowy. Incydenty budzą niepokój w kontekście wcześniejszych naruszeń przestrzeni powietrznej Danii i Norwegii.
Siły zbrojne potwierdzają, że drony zarejestrowano nad kilkoma obiektami wojskowymi tej nocy
— ogłosiła dziś armia, nie podając jednak więcej szczegółów. Duńskie media dodały, że w nocy żadne z krajowych lotnisk nie zostało zamknięte.
Wcześniej drony pojawiające się na duńskim i norweskim niebie doprowadziły do tymczasowego zamknięcia kilku lotnisk. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen oraz szefowa rządu Mette Frederiksen określili incydenty atakiem hybrydowym.
Duńska policja potwierdziła wcześniej, że dwa dni temu wieczorem zaobserwowano „jednego lub dwa drony” w pobliżu i nad bazą wojskową Karup, największą w kraju, w której stacjonują wszystkie śmigłowce sił zbrojnych, system nadzoru przestrzeni powietrznej, szkoła lotnicza i oddziały wsparcia.
