Rosyjski okręt podwodny Noworosyjsk to jednostka zdolna do przenoszenia broni jądrowej. Jak informują brytyjskie media, okręt należący do Floty Czarnomorskiej uległ poważnej awarii na Morzu Śródziemnym. Załoga usiłuje zatrzymać niebezpieczny wyciek paliwa, którego skutki mogą być tragiczne. Obok możliwej katastrofy ekologicznej, wyciek może spowodować groźną eksplozję, ponieważ paliwo przedostaje się do wnętrza kadłuba.
Według informacji „The Sun”, który powołuje się na rosyjskie źródła, okręt podwodny został wczoraj zauważony na powierzchni w Cieśninie Gibraltarskiej. Mierząca 74 metry jednostka, która jest zdolna do przenoszenia broni jądrowej, musiała wynurzyć się awaryjnie. W ładowni Noworosyjska ma się gromadzić paliwo i okrętowi podwodnemu grozi eksplozja.
Wobec tak poważnej awarii 52-osobowa załoga jest bezsilna, gdyż nie ma wystarczających części, aby naprawić uszkodzony układ paliwowy. Noworosyjsk napędzany jest przez silniki diesela i silniki elektryczne. Na służbę wszedł w 2014 roku.
W tej sytuacji załoga będzie prawdopodobnie zmuszona wypompować wodę wraz z paliwem do morza, by zapobiec wybuchowi. Okręty klasy Kilo, do których zalicza się Noworosyjsk, mogą przenosić pociski manewrujące Kalibr z głowicą atomową.
O incydencie poinformował rosyjski kanał na Telegramie Wchk-OGPU, który ma bliskie związki z rosyjskimi służbami.
Groźna awaria
Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii John Healey ujawnił wczoraj, że w listopadzie ubiegłego roku okręt Noworosyjsk spotkał się z jednostką o napędzie atomowym Royal Navy i musiał opuścić strefę swojego pobytu. Z kolei w styczniu rosyjski okręt został zauważony w Kanale La Manche.
Awaria okrętu Noworosyjsk przypomina tragiczną awarię Kurska z sierpnia 2000 r. na Morzu Barentsa, który zatonął na skutek eksplozji na pokładzie. Na uczestniczącym w manewrach wojskowych Kursu doszło do wycieku nadtlenku wodoru, który następnie wszedł w kontakt z katalizatorem i spowodował eksplozje torpedy typu 65-76A w przednim przedziale.
Po chwili doszło do drugiej eksplozji, która rozerwała okręt podwodny i spowodowała jego szybkie zatonięcie.
koal/The Sun
