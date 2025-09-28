„San Marino oficjalnie uznaje niepodległość Palestyny” - oświadczył podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ sanmaryński minister spraw zagranicznych Luca Beccari. „Posiadanie swojego państwa jest prawem palestyńskiego narodu” - dodał.
San Marino „oficjalnie uznaje Palestynę jako suwerenne i niepodległe państwo w bezpiecznych, uznanych przez społeczność międzynarodową granicach, zgodnie z rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych”
— ogłosił Beccari.
To nie jest i nigdy nie będzie nagrodą dla Hamasu
— zaznaczył dyplomata.
Pokój zbudowany na sprawiedliwości
Dołączając do państw, które zdecydowały przejść od słów do czynów, San Marino chce wysłać silny sygnał polityczny: uznanie Palestyny jest konieczne do potwierdzenia, że pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości i równości
— podkreślił Beccari.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 65 tys. Palestyńczyków.
W ostatnich dniach palestyńską państwowość uznały m.in. Wielka Brytania i Francja.
