San Marino uznało państwowość Palestyny. "To konieczne do potwierdzenia, że pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości"

San Marino oficjalnie uznaje niepodległość Palestyny” - oświadczył podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ sanmaryński minister spraw zagranicznych Luca Beccari. „Posiadanie swojego państwa jest prawem palestyńskiego narodu” - dodał.

San Marino „oficjalnie uznaje Palestynę jako suwerenne i niepodległe państwo w bezpiecznych, uznanych przez społeczność międzynarodową granicach, zgodnie z rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych”

— ogłosił Beccari.

To nie jest i nigdy nie będzie nagrodą dla Hamasu

— zaznaczył dyplomata.

Pokój zbudowany na sprawiedliwości

Dołączając do państw, które zdecydowały przejść od słów do czynów, San Marino chce wysłać silny sygnał polityczny: uznanie Palestyny jest konieczne do potwierdzenia, że pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości i równości

— podkreślił Beccari.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 65 tys. Palestyńczyków.

W ostatnich dniach palestyńską państwowość uznały m.in. Wielka Brytania i Francja.

tt/PAP

