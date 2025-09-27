Trwa 1313. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 28 września 2025 r.
10:02. Zełenski: atak Rosji trwał ponad 12 godzin, Moskwa zabiła co najmniej cztery osoby
W ponad 12-godzinnym ataku na Ukrainę Rosja użyła niemal 500 dronów uderzeniowych i zabiła co najmniej czterech ludzi, wśród których jest 12-letnia dziewczynka. W całym kraju rannych zostało co najmniej 40 osób – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ponad 12 godzin trwał masowy rosyjski atak na Ukrainę. Bestialskie uderzenia, świadomy i celowy terror wymierzony w zwykłe miasta – niemal 500 uderzeniowych bezzałogowców i ponad 40 rakiet, w tym Kindżały. Rankiem znów na naszym niebie pojawiły się rosyjsko-irańskie „shahedy”
— napisał szef państwa w komunikatorze Telegram.
Zełenski ujawnił, że głównymi kierunkami wrogiego ataku były Kijów i obwód kijowski, Zaporoże, obwód chmielnicki, obwód sumski oraz obwód odeski.
W wyniku ostrzału w stolicy uszkodzony został budynek Instytutu Kardiologii. Na chwilę obecną wiadomo o czterech zabitych w Kijowie, w tym o 12-letniej dziewczynce. Wyrazy współczucia dla wszystkich krewnych i bliskich. Łącznie w Ukrainie wiadomo o co najmniej 40 rannych, wśród nich są też dzieci
— podkreślił ukraiński prezydent.
08:40. Rosjanie uderzyli na Ukrainę. Co najmniej 500 dronów i 50 pocisków - zobacz MAPĘ
W sieci udostępniono mapę (infografikę), która pokazuje trasę uderzeń rosyjskich dronów i rakiet, wymierzonych w Ukrainę.
Siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, celując głównie w Kijów. Wstępne szacunki wskazują, że wysłano co najmniej 500 dronów i 50 pocisków
— czytamy w opisie.
08:09. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1100 żołnierzy (łącznie 1108510 od początku pełnoskalowej wojny).
07:11. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 173 starcia bojowe - przekazał ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najwięcej potyczek stoczono pod Pokrowskiem. Ukraińscy żołnierze powstrzymali na tym odcinku frontu 59 ataków Rosjan.
06:50. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce
„W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa” – podało rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Serwis Flightradar24 informował z kolei, że przestrzeń powietrzna w okolicach Lublina i Rzeszowa została czasowo zamknięta.
06:10. Zmasowany atak rosyjskich wojsk na liczne cele w całym kraju
Ukraińskie media poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.
Portal Kyiv Independent poinformował między innymi o częściowym zniszczeniu pięciopiętrowego budynku w stolicy Ukrainy. Według danych służb medycznych, które przekazał mer miasta Witalij Kliczko, co najmniej trzy osoby zostały ranne; wszystkie trafiły do szpitali.
Pociski cały czas uderzają w miasto
— powiedział Kliczko i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.
Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.
05:00. Ukraiński drony w akcji
Ukraiński resort obrony opublikował nagranie z akcji załogi operatorów dronów.
00:01. Zełenski: Europa musi zaprzestać importu rosyjskiej ropy i gazu
Europa musi zaprzestać importu rosyjskiej ropy i gazu. Wszystkie te pieniądze Rosja wydaje bezpośrednio na wojnę. Nie obserwujemy wzrostu wydatków społecznych w Rosji, co oznacza, że wszystkie te fundusze idą na wojnę. Jeśli zabraknie pieniędzy na wojnę, wydatki społeczne w Rosji spadną. Jeśli wydatki społeczne spadną, ludzie będą niezadowoleni. I rosyjskie władze również będą niezadowolone. Historia pokazuje: Rosja zawsze się zmieniała po zamieszkach głodowych. I właśnie tego się boją
— podkreślił we wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Tak, istnieją ryzyka, a alternatywna logistyka może kosztować więcej. Ale trzeba znaleźć sposób, aby zaprzestać kupowania rosyjskiej energii. W tej kwestii w pełni popieram Stany Zjednoczone, a Ukraina jest gotowa pomóc Europie
— dodał.
To musi być częścią kompleksowego rozwiązania: nie tylko w kwestii energetyki, ale także floty cieni, a w zasadzie ograniczenia możliwości Rosji w handlu i eksporcie towarów drogą morską. To również ważny sposób na osłabienie jej gospodarki. Flota cieni, sektor bankowy, energetyka – potrzebne są całkowite sankcje, bez wyjątków
— zaapelował Zełenski.
