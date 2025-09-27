Trwa 1313. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 28 września 2025 r.
00:01. Zełenski: Europa musi zaprzestać importu rosyjskiej ropy i gazu
Europa musi zaprzestać importu rosyjskiej ropy i gazu. Wszystkie te pieniądze Rosja wydaje bezpośrednio na wojnę. Nie obserwujemy wzrostu wydatków społecznych w Rosji, co oznacza, że wszystkie te fundusze idą na wojnę. Jeśli zabraknie pieniędzy na wojnę, wydatki społeczne w Rosji spadną. Jeśli wydatki społeczne spadną, ludzie będą niezadowoleni. I rosyjskie władze również będą niezadowolone. Historia pokazuje: Rosja zawsze się zmieniała po zamieszkach głodowych. I właśnie tego się boją
— podkreślił we wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.
Tak, istnieją ryzyka, a alternatywna logistyka może kosztować więcej. Ale trzeba znaleźć sposób, aby zaprzestać kupowania rosyjskiej energii. W tej kwestii w pełni popieram Stany Zjednoczone, a Ukraina jest gotowa pomóc Europie
— dodał.
To musi być częścią kompleksowego rozwiązania: nie tylko w kwestii energetyki, ale także floty cieni, a w zasadzie ograniczenia możliwości Rosji w handlu i eksporcie towarów drogą morską. To również ważny sposób na osłabienie jej gospodarki. Flota cieni, sektor bankowy, energetyka – potrzebne są całkowite sankcje, bez wyjątków
— zaapelował Zełenski.
