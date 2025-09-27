Prezydent USA Donald Trump zapowiedział na swej platformie Truth Social, że do „zdewastowanego wojną” Portland, największego miasta w stanie Oregon, wyśle wojsko, które będzie również chronić placówki służb migracyjnych (ICE) przed atakami „krajowych organizacji terrorystycznych”.
Na wniosek minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem nakazuję ministrowi wojny Pete’owi Hegsethowi dostarczenie wszelkich koniecznych Wojsk, by chronić zdewastowane Wojną Portland i wszelkie palcówki ICE oblegane przez ataki Antify i innych krajowych organizacji terrorystycznych
— napisał Trump.
Podkreślił, że zezwala na użycie „Pełnej Siły, jeśli to konieczne”, i dodał: „Dziękuję za uwagę w tej sprawie!”
Dziennik „USA Today”, który przytacza wpis Trumpa, zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy prezydent ma na myśli zmobilizowanie Gwardii Narodowej, czy skierowanie do Portland innych formacji regularnej armii.
Gazeta przypomina, że Trump wysłał już Gwardię Narodową do Los Angeles, Waszyngtonu i Memphis w stanie Tennessee.
Gdy na początku września prezydent powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News, że kieruje siły do Memphis, przyznał, że najchętniej wysłałby je do Chicago, co powtarzał zresztą wielokrotnie.
„Economist” zwrócił uwagą, że wpływowy demokratyczny gubernator stanu Illinois J.B. Pritzker bardzo energicznie sprzeciwił się próbom skierowania wojska czy Gwardii Narodowej do Chicago. Jak dotąd jego protesty w tej sprawie były skuteczne.
Brytyjski tygodnik ocenia, że Pritzker, miliarder i jeden z najbardziej znaczących polityków Partii Demokratycznej, ma ambicje wykraczające poza stan Illinois, a jego strategia walki Trumpem polega na absolutnej nieustępliwości. Na konferencji Demokratów w New Hampshire gubernator powiedział: „Nigdy w całym swym życiu nie wzywałem do masowych protestów, mobilizacji, zakłócania (porządku), ale robię to teraz”.
CNN ocenił, że próba sił między Trumpem a popularnym gubernatorem mogłaby wywołać „poważny, ogólnonarodowy kryzys”.
Portal Politico, powołując się na źródła, poinformował na początku września, że wstępna wersja Narodowej Strategii Obrony (National Defense Strategy) stawia misje w samych USA ponad strategie wymierzone w Chiny i Rosję.
Politico ocenił, że zawarte w planach Pentagonu wytyczne są już realizowane, czego przykładem jest wysłanie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do Los Angeles (po protestach przeciwko akcjom wymierzonym w nielegalnych imigrantów) i do Waszyngtonu (jak ogłosił Trump, do walki z przestępczością).
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741728-prezydent-trump-zapowiedzial-wyslanie-wojska-do-portland
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.