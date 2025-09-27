RMF FM ujawniło, że pojawiła się propozycja wprowadzenia restrykcji dla rosyjskich dyplomatów, którzy przemieszczają się po Unii Europejskiej. Mimo buńczucznych zapowiedzi propozycja nie brzmi jednak poważnie, biorąc pod uwagę to, że otwarta wojna trwa już ponad 3,5 roku
Portal wskazał, że unijnymi restrykcjami mają zostać objęci rosyjscy dyplomaci, ich rodziny i pracownicy ambasad, misji i konsulatów.
Będą mieli oni obowiązek informowania z 24-godzinnym wyprzedzenie o zamiarze udania się do innego kraju Unii Europejskiej.
Tak więc rosyjski dyplomata, który rezyduje w Lizbonie i chce udać się do Berlina, musi notyfikować swoją podróż, ale to Niemcy muszą stwierdzić, czy warunkiem przyjazdu tego dyplomaty jest również autoryzacja, czy nie
— mówi unijny dyplomata w rozmowie z RMF FM.
Restrykcje mają umożliwić kontrolę ich przemieszczania się, żeby zabezpieczać UE przed aktami sabotażu
— dodaje.
Dziwi jednak, że takie rozwiązania wprowadzone są dopiero teraz. W sytuacji, kiedy pełnoskalowa wojna trwa już ponad 3,5 roku, takie „restrykcje” trudno rozpatrywać poważnie.
